L’autunno arriva a Dolceacqua: il 27 settembre riparte il "Ghost Tour di Autunnonero"

Con l’arrivo dell’autunno, riprende sabato 27 settembre a Dolceacqua il Ghost Tour di Autunnonero, con quattro nuovi appuntamenti tra settembre e novembre, incluso lo speciale di Halloween del 31 ottobre.

Al calar della sera, prenderà vita un’esperienza narrativa immersiva: un percorso notturno tra i carruggi del borgo dei Doria, dal Ponte Vecchio al Castello, che intreccia documenti storici, leggende popolari e narrazione folklorica. Guidati dagli Storyteller Giovanni De Mattia e Marta Laveneziana, i partecipanti vivranno un viaggio unico che riporta alla luce episodi dimenticati e pagine inquietanti della memoria collettiva.

Tra i temi del percorso emergono le cronache delle pestilenze che colpirono il borgo, gli inganni dei mercanti del soprannaturale, i prodigiosi rimedi alchemici legati alla famiglia Doria e le vicende di donne accusate di stregoneria, come Girolima Sappia. Il Castello farà da cornice alla leggenda di Lucrezia, la giovane donna che secondo la tradizione si oppose al cosiddetto ius primae noctis imposto dal “Tiranno” Imperiale Doria: una storia di ribellione, ma anche amara e malinconica, restituita con intensità dagli Storyteller.

Sospeso tra l’antica tradizione del racconto orale e l’idea originale di Autunnonero, il Ghost Tour Dolceacqua offre un modo unico per conoscere l’anima più profonda del borgo ligure.

Grande attesa anche per i due speciali di Halloween, le cui prenotazioni sono già aperte:

Il 31 ottobre alle 22:00 nel Paese dei Doria, un tour a tre voci, con nuovi personaggi e un’immersione profonda nel processo dimenticato delle streghe di Dolceacqua.

Il 1° novembre alle 22:00 a Triora, con due coppie di Storyteller e un gran finale con la gothic short story L’ottavo vizio capitale di Andrea Scibilia, dove sei rapaci e un corvo, insieme agli Storyteller e ai falconieri dell’Associazione Terra di Confine, daranno corpo ai sette vizi capitali sotto il cielo del Paese delle Streghe.

Prossime date

Ghost Tour Dolceacqua: 27 settembre, 11 ottobre, 31 ottobre (speciale Halloween), 29 novembre

Ghost Tour Triora: 4 ottobre, 1° novembre (speciale Halloween), 15 novembre

Per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione.

Info e prenotazioni:

www.autunnonero.com

info@autunnonero.com

+39 379 1404184 (WhatsApp)

Instagram/Facebook: @autunnonerofest

I Ghost Tour sono organizzati da Autunnonero, impresa culturale e creativa di Andrea Scibilia, con il patrocinio dei Comuni di Dolceacqua e Triora.