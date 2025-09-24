L’Orchestra Sinfonica di Sanremo debutta con Kintsugi: in tre serate un messaggio di pace attraverso la musica

Tre serate dedicate alla grande musica sinfonica e alla forza evocativa della contemporaneità. Il 26, 27 e 28 settembre l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal Maestro Ernesto Colombo, presenterà in prima assoluta la suite orchestrale Kintsugi, Elegia per la consonanza, firmata dai giovani compositori Lorenzo Subrizi, originario di Cuneo, e Valentino Cervini, romano. La nuova pagina musicale è stata commissionata dall’orchestra con l’intento di trasmettere un messaggio di pace, in un momento storico attraversato da tensioni e conflitti. “È per noi una forte emozione questa speciale commissione – hanno dichiarato Subrizi e Cervini –. Per chi vive di creatività musicale, occasioni come questa rappresentano la massima possibilità espressiva”.

Il titolo Kintsugi rimanda all’antica arte giapponese che ricompone oggetti in ceramica rotti utilizzando metalli preziosi. Le fratture diventano così nuove venature luminose, capaci di trasformare la fragilità in bellezza. “Un concetto – spiegano i due autori – che rappresenta la possibilità di ritrovare armonia e consonanza dopo un conflitto. Ciò che è distrutto può rinascere ancora più splendente, irradiato da una nuova luce”. Tradotto in musica, questo processo prende vita attraverso le molteplici sfumature timbriche dell’orchestra, in una scrittura moderna, intensa e dal forte potere immaginifico.

La suite sarà incorniciata da un programma che unisce classicismo e virtuosismo:

- la Sinfonia in Re Maggiore di Luigi Boccherini,

- il Concerto per clarinetto n. 2 in Si bemolle Maggiore di Saverio Mercadante, con Leandro Fanelli come solista,

- la Sinfonia di Londra n. 3 di Franz Joseph Haydn.

I tre appuntamenti, con inizio alle ore 21, si inseriscono nelle rassegne dell’OSS Musica nelle chiese e Musica nei borghi , e si svolgeranno in suggestive cornici del Ponente ligure:

- venerdì 26 a Bussana;

- sabato 27 a Triora;

- domenica 28 a Cipressa.

Un’occasione per vivere la musica come esperienza di bellezza condivisa e come strumento di riflessione e speranza.