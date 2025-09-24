Bordighera: Villa Pompeo Mariani apre le sue porte per le Giornate Europee del Patrimonio

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, Villa Pompeo Mariani offrirà al pubblico un’opportunità unica per immergersi nella storia e nell’arte di uno dei luoghi più affascinanti del Ponente ligure.

Sabato 27 settembre, con due appuntamenti alle ore 10.30 e alle ore 16, e domenica 28 settembre alle ore 10.30, sarà possibile partecipare a visite guidate alla scoperta della villa e dei suoi tesori architettonici. Il costo è di 5 euro a persona, e per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 2364922.

Durante le visite, sarà dedicato ampio spazio all’approfondimento dell’opera di tre grandi architetti che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della villa: Charles Garnier, Luigi Broggi e Rodolfo Winter. Le loro visioni, le scelte stilistiche e le soluzioni tecniche sono ancora oggi visibili e raccontano un’epoca di fervore creativo e di dialogo tra natura, arte e architettura. Garnier, celebre per l’Opéra di Parigi, portò il suo gusto monumentale e scenografico anche in Riviera; Broggi, milanese raffinato, contribuì con eleganza e rigore; Winter, infine, seppe armonizzare paesaggio e costruzione con una sensibilità tutta ligure.

Villa Mariani, con il suo giardino affacciato sul mare e le sale intrise di memoria, si trasforma così in un laboratorio di conoscenza e bellezza, dove il patrimonio costruito diventa narrazione viva. Le Giornate Europee del Patrimonio, dedicate quest’anno al tema “Architetture: l’arte di costruire”, trovano in questa iniziativa una perfetta sintesi tra valorizzazione culturale e partecipazione attiva. Un’occasione da non perdere per chi desidera riscoprire il territorio attraverso le sue pietre, le sue forme e le storie che le abitano.