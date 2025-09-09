Patentino drone A1-A3: cosa sapere prima dell’esame online

In Italia, per poter utilizzare un drone a scopo ricreativo o professionale, è necessario possedere il patentino A1-A3 rilasciato da ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile). L’esame per ottenere questa certificazione si svolge interamente online e non è raro che i candidati arrivino impreparati, sottovalutando alcuni aspetti fondamentali. In questo articolo troverai una guida chiara e completa su cosa sapere prima di affrontare l’esame, quali sono i contenuti da studiare e quali errori evitare.

Perché serve il patentino A1-A3

Il patentino drone A1-A3 è obbligatorio per tutti i piloti che intendono utilizzare un drone con peso superiore a 250 grammi, sia per scopi ricreativi che professionali. Senza questo certificato, si rischiano sanzioni economiche e il sequestro del drone. Inoltre, avere la licenza ti permette di volare in sicurezza, rispettando le regole dello spazio aereo e garantendo la protezione delle persone a terra.

In sostanza, si tratta del primo passo per entrare nel mondo della pilotaggio responsabile, ma anche per accedere successivamente a certificazioni più avanzate come la patente drone a2, richiesta per operazioni in scenari più complessi.

Come si svolge l’esame online

L’esame per il patentino A1-A3 viene gestito interamente tramite la piattaforma messa a disposizione da ENAC. Dopo aver effettuato la registrazione e il pagamento della tassa prevista, si accede a un portale con una serie di quiz a risposta multipla.

Ecco alcune informazioni pratiche:

Numero di domande: circa 40 quesiti.

Tempo a disposizione: 60 minuti.

Argomenti trattati: regolamenti, limitazioni dello spazio aereo, meteorologia, procedure operative, conoscenze generali sui droni e sicurezza.

Percentuale minima per superare l’esame: 75%.

È bene sapere che l’esame non è eccessivamente complicato, ma richiede studio e preparazione. Molti candidati si affidano a manuali o corsi specifici per arrivare più sicuri alla prova.

Gli argomenti da studiare

Prima di affrontare l’esame è importante conoscere bene i principali argomenti su cui verrai valutato. Ecco un elenco delle aree più importanti:

Normativa e regolamenti europei. Conoscere le regole EASA (European Union Aviation Safety Agency) è fondamentale. Ti verranno chieste informazioni sui limiti di quota, distanze dalle persone e zone interdette al volo.

Spazio aereo e geografia del volo. Sapere distinguere le zone dove è consentito volare da quelle vietate è cruciale. Per esempio, vicino agli aeroporti ci sono restrizioni molto severe.

Conoscenze generali sui droni. Struttura, componenti principali, batterie e sistemi di sicurezza.

Meteorologia. Le condizioni atmosferiche incidono enormemente sulla sicurezza di un volo. Sarai valutato sulla capacità di riconoscere situazioni meteo rischiose.

Procedure operative. Checklist pre-volo, comportamenti corretti in caso di emergenza e rispetto delle norme di sicurezza.

Consigli pratici per prepararsi

Molti sottovalutano la preparazione, pensando che basti affidarsi all’intuito. In realtà, conoscere le domande tipiche e avere familiarità con i concetti è determinante.

Studia su materiale aggiornato: la normativa sui droni cambia spesso, quindi utilizza manuali o corsi recenti.

Fai simulazioni di esame: ti aiutano a prendere confidenza con il formato delle domande.

Non tralasciare la meteorologia: è una delle aree che più spiazza i candidati.

Gestisci il tempo: durante l’esame non fermarti troppo su una sola domanda; puoi sempre rivederla alla fine.

Mantieni la calma: ricordati che si tratta di un test di conoscenza di base, non di un concorso selettivo.

Errori da evitare

Ecco alcune situazioni comuni che mettono in difficoltà chi affronta l’esame A1-A3:

Confondere le categorie operative: è importante distinguere bene tra operazioni A1, A2 e A3.

Ignorare le zone geografiche UAS: ogni volo deve rispettare le mappe ufficiali ENAC.

Sottovalutare i limiti di peso e altezza: spesso le domande ruotano attorno a numeri precisi.

Non leggere bene le domande: alcune risposte sono volutamente simili per verificare l’attenzione del candidato.

Dove prepararsi al meglio

Online esistono diverse piattaforme che offrono corsi, manuali ed esercitazioni. Una delle risorse più utilizzate dagli aspiranti piloti italiani è Patentino-drone.it, che mette a disposizione contenuti formativi mirati per affrontare l’esame con maggiore tranquillità.

Dopo il patentino A1-A3: i prossimi passi

Una volta ottenuto il patentino A1-A3, potrai finalmente volare in regola con i tuoi droni fino a 25 kg (rispettando naturalmente le categorie operative). Tuttavia, se desideri ampliare le tue possibilità e avvicinarti a un uso professionale più avanzato, il passo successivo sarà quello di conseguire la patente A2, che ti consente di operare in aree più vicine alle persone non coinvolte.



















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.