A Limone Piemonte il burraco diventa solidarietà: successo per il torneo Lions a favore della Fondazione LCIF (foto)

Oltre 60 partecipanti da tutta la regione per la quindicesima edizione del service promosso dal Lions Club Sanremo Matutia. Fondi destinati alla lotta contro il cancro infantile e all’oncologia pediatrica

Il giorno 17 agosto si è svolto a Limone Piemonte un torneo di burraco nei locali dell’anfiteatro della scuola primaria  gentilmente messo a disposizione  al lions club Sanremo Matutia dal sindaco Massimo Riberi ed il cui ricavato è a favore della Fondazione LCIF che da anni svolge la sua opera umanitaria verso chi ha bisogno.

Presente alla manifestazione il governatore del distretto 108ia3 Maurino Imbrenda in duplice veste anche di giocatore che ha ampiamente illustrato l’opera infaticabile della fondazione  che ora ha lanciato una sfida contro il cancro infantile invitando i clubs ad organizzare services in favore di questa  dilagante malattia purtropp in aumento… e portare aiuto, speranza e conforto a chi soffre... Già molto è stato fatto come la recente lions Walk camminata  a tappe Ventimiglia-Arenzano per la raccolta fondi a favore dell’ oncologia pediatrica... È seguito un ringraziamento ai  presenti ,all’ufficio tecnico nella persona della signora Elena della sua preziosa collaborazione, all’amica Silvana Fonti De Simone del sodalizio cuneese La Novella che ha inoltrato la ns locandina ai clubs  viciniori che hanno partecipato numerosi.

A questa competizione, che  rappresenta la quindicesima edizione  del service, eravamo in  68  provenienti da Saluzzo, Acqui, Asti, Genova, Fossano, Scarnafigi, La  Spezia, dei quali molti lions in vacanza che hanno condiviso, divertendosi, le finalità proposte. Il presidente del club Matutia Gianni Ostanel nel suo intervento ha rivolto un saluto ai giocatori, ha ringraziato le socie per l’aiuto e l’impegno che ha permesso l attuazione di un ottimo  service di successo che è stato condiviso  anche dalla consigliera del comune di Sanremo Silvana Ormea.

Maurino Imbrenda, visibilmente soddisfatto dell’esito del torneo, ha offerto  dei graditi riconoscimenti agli organizzatori e agli arbitri federali che hanno  diretto  la competizione e, con  l‘augurio di nuove sfide, ha passato la parola  a Roberto Crivelli per la classifica.

1° Siracusa Lina - Bruno Daniela
2° Fava  Antonietta - Malfatti Luisa
3° Grubai  Nives - Dadoino Paola
4° Chiaramello  Delia  - Fissore Arialda
5° Imbrenda  Maurino - Riva Rossa M.Teresa

È  seguito un ricco rinfresco che ha dato adito a scambi tra soci di club del 108 ia3, a nuove amicizie solidali, a probabili appuntamenti nel corso dell’a.s. per rispettare ed attuare concretamente il nostro motto We  Serve!


Limone 17 agosto 2026
Per il lions club Sanremo Matutia: M.L.Ballestra

