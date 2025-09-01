A Limone Piemonte il burraco diventa solidarietà: successo per il torneo Lions a favore della Fondazione LCIF (foto)

Il giorno 17 agosto si è svolto a Limone Piemonte un torneo di burraco nei locali dell’anfiteatro della scuola primaria gentilmente messo a disposizione al lions club Sanremo Matutia dal sindaco Massimo Riberi ed il cui ricavato è a favore della Fondazione LCIF che da anni svolge la sua opera umanitaria verso chi ha bisogno.

Presente alla manifestazione il governatore del distretto 108ia3 Maurino Imbrenda in duplice veste anche di giocatore che ha ampiamente illustrato l’opera infaticabile della fondazione che ora ha lanciato una sfida contro il cancro infantile invitando i clubs ad organizzare services in favore di questa dilagante malattia purtropp in aumento… e portare aiuto, speranza e conforto a chi soffre... Già molto è stato fatto come la recente lions Walk camminata a tappe Ventimiglia-Arenzano per la raccolta fondi a favore dell’ oncologia pediatrica... È seguito un ringraziamento ai presenti ,all’ufficio tecnico nella persona della signora Elena della sua preziosa collaborazione, all’amica Silvana Fonti De Simone del sodalizio cuneese La Novella che ha inoltrato la ns locandina ai clubs viciniori che hanno partecipato numerosi.

A questa competizione, che rappresenta la quindicesima edizione del service, eravamo in 68 provenienti da Saluzzo, Acqui, Asti, Genova, Fossano, Scarnafigi, La Spezia, dei quali molti lions in vacanza che hanno condiviso, divertendosi, le finalità proposte. Il presidente del club Matutia Gianni Ostanel nel suo intervento ha rivolto un saluto ai giocatori, ha ringraziato le socie per l’aiuto e l’impegno che ha permesso l attuazione di un ottimo service di successo che è stato condiviso anche dalla consigliera del comune di Sanremo Silvana Ormea.

Maurino Imbrenda, visibilmente soddisfatto dell’esito del torneo, ha offerto dei graditi riconoscimenti agli organizzatori e agli arbitri federali che hanno diretto la competizione e, con l‘augurio di nuove sfide, ha passato la parola a Roberto Crivelli per la classifica.

1° Siracusa Lina - Bruno Daniela

2° Fava Antonietta - Malfatti Luisa

3° Grubai Nives - Dadoino Paola

4° Chiaramello Delia - Fissore Arialda

5° Imbrenda Maurino - Riva Rossa M.Teresa

È seguito un ricco rinfresco che ha dato adito a scambi tra soci di club del 108 ia3, a nuove amicizie solidali, a probabili appuntamenti nel corso dell’a.s. per rispettare ed attuare concretamente il nostro motto We Serve!



Limone 17 agosto 2026

Per il lions club Sanremo Matutia: M.L.Ballestra