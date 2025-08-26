 / Eventi

Sanremo, Festival della Salute 2025: aperta la ricerca sponsor per un evento che unisce salute, territorio e cittadinanza

ASL1 invita enti pubblici e privati a sostenere la quinta edizione del Festival, dedicata al tema 'One Health – Una salute che ci unisce', in programma a ottobre tra Sanremo, Imperia, Ventimiglia e Bordighera

La salute torna protagonista con il Festival della Salute 2025, in programma per il prossimo ottobre  presso il Palafiori di Sanremo, con eventi satellite a Imperia, Ventimiglia e Bordighera. L’iniziativa è promossa da ASL1, in collaborazione con scuole, enti locali, associazioni del territorio e professionisti della salute.

Sarà un’intera settimana dedicata alla prevenzione, al benessere e alla cittadinanza attiva, ricca di eventi, laboratori, screening gratuiti e attività educative. Il tema della quinta edizione sarà: “One Health – Una salute che ci unisce”, un approccio integrato che mette in relazione la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente.

In vista dell’evento, ASL1 ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di sponsor, rivolto a soggetti pubblici e privati interessati a sostenere un'iniziativa dal forte valore sociale, educativo e territoriale.

Il Festival coinvolgerà scuole, famiglie e cittadini di ogni età, con un programma che prevede:

·                 Percorsi formativi dedicati agli studenti delle scuole della provincia di Imperia
·                 Attività interattive, giochi educativi e tecnologie immersive
·                 Screening gratuiti, conferenze, laboratori tematici e incontri con esperti

Le aziende e le realtà interessate a diventare sponsor possono consultare l’avviso completo qui:

Avviso pubblico ricerca sponsor – Festival della Salute

Scadenza per la presentazione delle proposte: 29 agosto 2025

Per aggiornamenti e programma in via di definizione:

·                 www.asl1.liguria.it
·                 Canali social ufficiali di ASL1
·                 #FestivalDellaSalute2025
·                 Info al numero di telefono: 0184534720

