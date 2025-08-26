Liguria Eventi: successo in Valle Argentina per la manifestazione ‘Vespaghetti’ a Verdeggia

Grande partecipazione e tanta passione hanno caratterizzato la manifestazione di domenica scorsa ‘Vespaghetti a Verdeggia’, l’evento che unisce motori e buona tavola nella suggestiva cornice della Valle Argentina.

Il raduno, partito da Riva Ligure e diretto a Verdeggia, nel Comune di Triora, ha richiamato decine di Vespe storiche, veri e propri gioielli della cultura motociclistica italiana, che hanno colorato le strade dell’entroterra in un’atmosfera di festa e convivialità. La giornata si è conclusa con un pranzo organizzato e preparato dalla locale Pro Loco, che ha accolto con calore i partecipanti e i visitatori.

Oltre all’aspetto ludico e gastronomico, l’iniziativa ha avuto anche una forte valenza solidale: l’intero incasso è stato devoluto all’Ospedale Gaslini di Genova, a sostegno delle attività dell’importante struttura pediatrica ligure. Un appuntamento che conferma, ancora una volta, come tradizione, passione e solidarietà possano fondersi dando vita a una manifestazione capace di unire persone e comunità, nel segno della condivisione e dell’impegno sociale.

(Foto di Cristian Flammia)