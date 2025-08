Riviera Trasporti, la segreteria Ugl Fna: "Soste selvagge creano disagi nei paesi dell'entroterra"

La segreteria Ugl Fna di Riviera Trasporti torna a condannare pesantemente le soste selvagge di alcune persone, che, a quanto pare, sembrano avere "poco senso civico".

"Ci troviamo in una situazione in cui il trasporto pubblico è in forte difficoltà, dovuta alla carenza di mezzi e di autisti e dalla razionalizzazione del servizio che ha portato grossi disagi soprattutto nelle vallate dell'entroterra" - sottolinea - "Le corse sono diminuite, gli autobus per fare fronte al carico di passeggeri sono più grandi, quindi, vorremmo sensibilizzare i sindaci delle località di Castel Vittorio, Apricale e Rocchetta, che quasi tutti i giorni si incontrano difficoltà nel raggiungere i capolinea e le aree di manovra rischiando danni ai mezzi aziendali e alle auto parcheggiate in sosta vietata".

"La stessa problematica è stata riscontrata anche nell'entroterra di Imperia nelle località Moltedo, Cantalupo, Torrazza e Montegrazie" - dice la segreteria provinciale - "Certi di una collaborazione, restiamo in attesa che il problema venga risolto, in caso contrario ci vedremo costretti a portare la problematica sul tavolo prefettizio".