Katy Perry e Justin Trudeau, cena a lume di candela a Montreal per due cuori (appena) single

(Adnkronos) -

Katy Perry e Justin Trudeau. La coppia che non ti aspetti, eppure… la superstar della musica pop e l’ex ministro canadese sono stati avvistati a cena in un ristorante di lusso a Montreal.

A lanciare la notizia è stato TMZ, che ha pubblicato foto e video dei due mentre chiacchierano a un tavolo per due. La complicità non sfugge agli occhi dei paparazzi. Katy e Justin hanno cenato a ‘Le Violon’, locale di alta cucina dello chef Danny Smiles, nel quartiere Plateau. Dopo, una passeggiatina (romantica) nel parco Mount Royal.

Insomma, niente è stato confermato. Ma le immagini fanno chiacchierare. Alla fine, entrambi sono tornati single da poco, quindi le tempistiche pareggiano i conti. Trudeau ha annunciato la separazione dalla moglie Sophie nel 2023, dopo 18 anni di matrimonio. Per Katy Perry, invece, il divorzio è fresco. La popstar infatti ha chiuso da poche settimane una lunga relazione con l’attore Orlando Bloom, da cui ha avuto una figlia Daisy Dove, nata nel 2020. Anche se, a quanto pare, la coppia si è lasciata in modo amichevole proprio per il bene del frutto del loro amore.

Justin ha 53 anni e Katy 40, ma la differenza d’età tra i due sembra soltanto un numero. C’è chi attraverso le foto ha cercato di intuire i contenuti della conversazione fatta durante la cena, a base di cocktail e aragosta. Oltre alla sintonia personale, non mancherebbe anche quella politica. Justin ha guidato per dieci anni il Canada con il Partito Liberale e Perry è impegnata in battaglie sociali negli Stati Uniti. Ed entrambi si sono schierati a favore di cause progressiste come i diritti LGBTQ+ e il controllo delle armi.

Per ora, sembra solo una cena. Ma nel gossip mai dire mai.