Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto 2025, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 31 LUGLIO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 327 08248663 (più info)



17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.30-21.30. Per Folies Royal 2025’, kids show: ‘Magie d’Oriente’ con il Fachiro Onireves. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



21.00. Presentazione libro ‘Verso Capo Horn’ di e con Stefano Faravelli (Adelphi), l’ultimo il carnet di viaggio del pittore viaggiatore filosofo. Spazio antistante la Libreria La Fenice Galleria. Piazza Vincenzo Muccioli 5, ingresso libero



21.00. Concerto organizzato dall’Associazione culturale musicale Nardini dal titolo ‘Armonie spirituali - Da Napoli a Lipsia un viaggio organistico a ritroso’ con protagonista l’organista Cristina Brancato. In programma musiche di J.S.Bach, di A.Guilmant e brani del repertorio organistico partenopeo. Concattedrale di San Siro, ingresso libero

21.00. ‘Canta che ti passa’: musica ed intrattenimento con Daniele Capozza. A cura di Dany Animation Staff. Pian di Nave

21.00. Rassegna musicale Rock in The Casbah (XXVI edizione): festival rock nell’Anfiteatro San Costanzo del Centro Storico, fino al 2 agosto (locandina)

IMPERIA



8.00-16.30. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: ultimo giorno dell'esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, ingresso libero



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)

21.00. Per la Rassegna Un Libro Aperto - storie, parole e pagine, Don Gagliani presenta il libro ‘La Suggeritrice’ di Ersilia Abbadessa. A cura dell’Associazione Settecinque. Piazza Antica dell'Ospizio



21.00. Festival Internazionale ‘Serate Organistiche Leonardiane’: concerto dell’organista e direttrice d’orchestra americana Gail Archer. Basilica San Maurizio



21.15. Per ‘Musica sotto le gru’, esibizione dei ‘Funku Monks’ con Diletta ‘Iconic Rock’. Banchina Aicardi



21.15. Per 'Estate sotto l'Arco', Viaggi e Viaggiatori: reading teatrale curato da Cristina Sarti e interpretato dagli allievi del laboratorio teatrale Sentieri di Teatro. Piazza Pagliari (offerta minima di 5 euro con ricavato a favore del restauro del pianoforte storico Ronisch), prenotazioni WhatsApp al 328 499972



VENTIMIGLIA

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

18.30-21.00. Lezioni di Yoga al Forte alla Marina S. Giuseppe



21.30. Per ‘Musica alla Marina’, musica live con i Rumba de Bodas, gruppo bolognese che contamina la sua proposta musicale con funk, new soul ed elettronica. Lungomare Marconi, davanti ai ristoranti Molo14 e La Caravella, ingresso gratuito

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretch & core alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



19.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Mindfullness sulle orme di Monet nei giardini Monet, fino a lunedì 1° settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

21.00. Concerto della banda Borghetto San Nicolò. Giardini Lowe

OSPEDALETTI



10.30. ‘E...state in forma’: Acquagym sulla spiaggia davanti al Municipio (martedì e giovedì fino a fine agosto)

TAGGIA ARMA

17.00-23.00. Artigianato sotto le Stelle: stand di artigianato creativo sul lungomare di Arma

21.00. Concerto a cura della Banda Musicale Pasquale Anfossi. In programma musiche di Verdi, Orsomando, Sousa, De Haan, Pezzali. Piazza Tiziano Chierotti ad Arma

RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale Zucca’, presentazione libri ‘La Partita Fantasma’ di Fulvio Damele + ‘Sull'onda del gusto ligure’ di Stefano Pezzini. Conduce la serata il giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Cinema all'aperto: proiezione film ‘Follemente’ di Paolo Genovese. Anfiteatro Marina degli Aregai, Via Giovanni Cozzi

SAN LORENZO AL MARE

21.00. ‘Alla scoperta del cielo d'estate’: passeggiata serale gratuita alla scoperta delle stelle e racconti antichi sulle costellazioni con la guida Barbara Campanini. Partenza dalla Chiesa

DIANO MARINA



17.00-23.00. Mostra personale ‘Manifestas Urbes’ di Tiziano Gramondo caratterizzata dall'uso di materiali poveri e di riciclo (h 17/19-20/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’. Museo Civico al Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 10 agosto



21.30. Serata comica ‘Diano Comic Show’ con Max Pieriboni. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

CERVO

19.00. ‘Note di Paesaggio sul Mare’: concerto con i Docenti e gli allievi della Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi. Percorsi d’arte, laboratorio creativo per bambini e adulti, workshop gratuito di danza energetica con musica dal vivo. Spiaggia del Villaggio Miracervo sul lungomare

ENTROTERRA

BORGOMARO

21.00. Per il FestiValdelMaro, ‘Rattoppè’: recital tra canto e ventriloquia con Paola Lombardo (voce), Mario Cosco (chitarra classica). Regiadi Luisella Tamietto. Pupazzi di Ilene Alciati. Frazione Conio



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)

CIPRESSA



21.30. Cinema ‘En Plein Air’ in Piazza Martiri



COSTARAINERA

17.00. Arteterapia con Monica Rocco (Gocce di Natura APS), al Parco Novaro



18.30. Per il 3° appuntamento de ‘Libri d’Estate con Le MusE’, Valeria Bianchi Mian presenta il suo romanzo ‘Le signore dei giochi’ (2024, Capricorno Edizioni). Partecipano la Tamara’s Opera Singers School, con i suoi intermezzi musicali, e il sommelier Stefano Semeria che illustrerà i vini che propone per la degustazione. Piazza Vittorio Eamnuele II



DIANO ARENTINO



17.00. Trekyoga con partenza dal Centro sportivo sociale Aldo Trucco in via IV Novembre, prenotazione obbligatoria al 340 2440972

DIANO CASTELLO

21.00. Per la Rassegna Letteraria Number27 (2ª edizione), Lucio Scorzaelli presenta ‘Ritagli arrugginiti’ + Marta Segat presenta ‘Bora Scura’. Chiesa San Giovanni Battista, Piazza Mons. Massone, ingresso libero



DOLCEACQUA

21.00. ‘Tutta colpa di Troia Rock’ con gli Spiazzati di Andrea Begnini e Alessandro Bergallo con la partecipazione della band Soundpressure. Castello dei Doria (a pagamento)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

20.00. Serata enogastronomica danzante con l’Orchestra ‘Danilo Ponti’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



FRANCIA

MENTON

21.30. Festival de Musique de Menton: concerto di Bertrand Chamayou con musiche di Maurice Ravel in occasione del 150° anniversario della nascita del compositore. Sagrato della Chiesa di San Michele Arcangelo (più info)



NICE



20.00. Per Nice Classic Festival, ‘Flauto nel vento, trota nell’acqua’: concerto di musica classica. Sagrato del Monastero di Cimiez (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



VENERDI’ 1 AGOSTO



SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf (h 9/13-17.30723.30). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00. Breve cerimonia in cui verrà scoperta una targa in memoria dell’ex assessore comunale Guido Goya e del dipendente Elio Bargi, vittime di un’aggressione armata avvenuta in piazza Colombo il 2 luglio 1984 nella quale Bargi perse la vita e Goya rimase gravemente ferito. Partecipano il sindaco Alessandro Mager e l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella. Giardini di Villa Zirio



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.30. Candlelight Open Air (concerto illuminato dalla luce delle candele): tributo ai Classici del Rock. Villa Nobel, Corso Felice Cavallotti 116 (info e acquisto biglietti a a questo link)



21.00. Visita del Museo Civico e della Pigna. Appuntamento in Piazza San Siro (durata 2 ore), partecipazione gratuita senza prenotazione (tutti i venerdì fino al 12 settembre)



21.00. Rassegna musicale Rock in The Casbah (XXVI edizione): festival rock nell’Anfiteatro San Costanzo del Centro Storico, fino al 2 agosto (locandina)

21.30. Concerto Nina Zilli e Elasi. Pian di Nave, ingresso libero

IMPERIA



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)



15.30. ‘Energia a Colori’: inaugurazione esposizione dell’artista locale Maria Semeraro con la partecipazione dell’illustratrice di ‘Illustrations’ Valeria Barbera che sarà protagonista di uno spazio dedicato al live sketching. Spazio Enel di via Nobel, angolo Via Argine Sinistro

19.30. ‘E.A.T. Eccellenze a Teatro’: spettacolo itinerante con degustazione guidata da ‘ape-attori’ che introdurranno i vari vini e sapori (15 euro adulti, 10 euro minori, gratuito per i minori di 8 anni). Borgo d’Oneglia, info 338 7338321 (servizio navetta gratuito alle ore 18.45 con partenza dal parcheggio della Bennet con uno stop alle Cave e arrivo a Borgo D'Oneglia)

21.15. Per ‘Musica sotto le gru’, serata ‘Imperial Queen. A new Queen experience’ in Banchina Aicardi



21.15. ‘Estate sotto l'arco 2025’, concerto dei Trio Intempo: raffinato progetto musicale che fonde jazz, canzone italiana e grandi classici internazionali. Piazza Pagliari (offerta minima di 5 euro con ricavato a favore del restauro del pianoforte storico Ronisch), prenotazioni WhatsApp al 328 499972

VENTIMIGLIA

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

18.00. 50° Agosto Medievale: Notte di Mediestate - Taverna A Vurpaira: degustazione piatti tipici + Mercato Medievale + Spettacoli e musica. Centro storico



19.00-23.00. In occasione dell’Agosto Medievale, apertura straordinaria alla scoperta della storia e i tesori della biblioteca fondata dall’agostiniano ventimigliese Angelico Aprosio nel 1648, prima biblioteca pubblica della Liguria, e il suo fondo barocco tra i più importanti d’Italia. Biblioteca civica Aprosiana

21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41

21.00. Per ‘HanburycheSpettacolo!’, presentazione del libro di Giorgia Wurth ‘Che la mia fine sia un racconto. Sogniamo una Palestina libera, intanto la Palestina ha liberato noi’ con la partecipazione di Susanna Bernoldi. Giardini Hanbury, ingresso libero e gratuito, info 338 6273449

21.00. Rievocazioni ed ambientazioni in abito storico a cura dei Sestieri cittadini. Centro storico (il programma a questo link)



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.30. Passeggiata sotto le stelle marcia podistica non competitiva a cura dell'Asd Atletica Vallecrosia con finalità benefica con parte del ricavato a favore dell'ospedale pediatrico Gaslini. Partenza sul lungomare Marconi (10 euro per la 8km, 8 euro per la 4km e 5 euro per i nati dal 2012 in su solo 4km), info e prenotazioni al 348 5686204

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Macumba kidz alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

21.30. ‘E...state in Tenco’: presentazione libro di Valter Vacchino ‘La Scatola magica di Sanremo (h 21.30) + Neno in concerto (h 22) + Tricarico in concerto (h 22.30). Presentano la serata Massimo Schiavon e Massimo Milone. Giardini Lowe, anche domani



OSPEDALETTI



19.00. ‘E...state in forma’: eventi a rotazione in piazza IV (tutti i venerdì fino a fine agosto)

21.30. È tempo di libri: rassegna Letteraria con ospite Davide Bellini. Evento in collaborazione con Libreria Ubik di Sanremo. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info e prenotazioni 338 6913335

21.30. Serata musicale con la band ‘Lost in blues’. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

20.00. Musica Italiana con Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà, Lato Levante



SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Cinema all'aperto: proiezione film Dragon Trainer. Anfiteatro Marina degli Aregai, Via Giovanni Cozzi



SAN LORENZO AL MARE

9.30-11.00. Laboratorio ‘tartarughe marine’ per bambini in spiaggia con i biologi marini di Delfini del Ponente

16.30-23.30. ‘I Mercatini del Mare’ con artigiani, produttori, hobbisti, artisti + Animazione e intrattenimenti (tutti i martedì di luglio e agosto)

DIANO MARINA



17.00-23.00. Mostra personale ‘Manifestas Urbes’ di Tiziano Gramondo caratterizzata dall'uso di materiali poveri e di riciclo (h 17/19-20/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’. Museo Civico al Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 10 agosto

17.00-24.00. ‘Fiera del disco e del vintage’: full immersion tra i vinili a 33 e 45, i MIX, i CD e i DVD e ogni tipo di musica. Via Genova, fino al 3 agosto



21.00-23.00. Apertura serale Museo Civico del Lucus Bormani mercoledì e venerdì di luglio e agosto. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



21.00. (RINVIATO) Artisti preistorici: laboratorio didattico per ragazzi e famiglie, in cui i partecipanti potranno rivivere in prima persona abitudini e segreti della vita quotidiana nell'antico Lucus Bormani. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



19.30. 57ª Sagra Fidas: serata danzante. Piazzale Olimpia, Area manifestazioni, fino al 3 agosto

CERVO



21.30. 62° Festival Internazionale di Musica da Camera Cervo 2025: concerto di Sergio Cammariere (voce e pianoforte), Giovanna Famulari (violoncello), Daniele Tittarelli (sax). Piazza dei Corallini, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

17.30. Passeggiata storico-naturalistica alla scoperta dell'antico borgo di Badalucco con bellissimi scorci sul torrente Argentina, raccontando storia, geologia, flora, fauna e suggestioni del territorio accompagnati dalla guida ambientale escursionistica certificata Barbara Campanini. Ritrovo in Piazza Duomo

BAJARDO

18.00-20.00. ‘Dal Tiglio alle Stelle’: letture itineranti per le vie del borgo. Evento a cura della Biblioteca Comunale ‘Il Tiglio’



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)

CASTEL VITTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - Dalla Luna alle Nebulose’: cena dalle ore 20.00 osservazioni dalle ore 21.30. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CIVEZZA

21.00. Balli caraibici



PIETRABRUNA

17.00. Festa della Lavanda

SEBORGA

9.00-12.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



21.00. Zodiaco sotto le stelle in Piazza dell'Oratorio



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



21.00. Jazz au Château: concerto della ‘Rogers Brass Band’ (Nouvelle Orleans)). Place du Docteur Maurel della città alta (più info)



NICE



18.00. Per Nice Classic Festival, ‘Serata lirica dal titolo ‘Le stelle nascenti di Lorraine Nubar’. Sagrato del Monastero di Cimiez (più info)



SABATO 2 AGOSTO

SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.00-18.00. ‘Festival dei Boschi 2025’ a tema ‘Ospiti della Terra’: escursioni, laboratori, attività sportive, degustazioni performance musicali, esibizioni varie e stand espositivi di realtà ecologiche presenti nel territorio. Prato di San Romolo, anche domani (il programma a questo link)

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. ‘Musica di confine’: concerto del quartetto d'Archi dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo composto da Mariano Dapor, Carlo Crisanti, Stefano Pellegrino e Flavio Termine. Musiche di Johann Sebastian Bach, Arvo Part, Georg Goltermann, Pablo Casals e David Lang. Cimitero monumentale della Foce, ingresso gratuito fino a esaurimento posti, prenotazioni: cultura@comune.sanremo.im.it



15.00-19.00. Apertura straordinaria dell'area archeologica della villa romana della Foce con visite guidate a cura dell’archeologa Sara Chierici. Via San Rocco, alle spalle del Cimitero Monumentale, partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria tramite all’indirizzo sabap-im-sv.comunicazione@cultura.gov.it

17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



18.30-19.30. ‘Folies Royal 2025’, kids show: ‘Art Painting’ con “Ops Teatro. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: chiusura festeggiamenti e Carnevale Estivo con il Dj ‘Tex’. Campo da basket



21.00. Per la Rassegna di Teatro dialettale Nini Sappia (26ª edizione), commedia messa in scena dalla compagnia Piccolo Varietà di Pinerolo dal titolo ‘L’ardita’ ‘d magna Ninin’ di L. Oddoero. Pian di Nave, ingresso gratuito



21.00. Rassegna musicale Rock in The Casbah (ultimo giorno della XXVI edizione): festival rock nell’Anfiteatro San Costanzo del Centro Storico (locandina)

21.30. ‘Berlino, Parigi, New York’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con la cantante Ute Lemper. Audotorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)



15.30-18.00. ‘Ceramica, Arte e Territorio’: ‘Coincidenze’: visita accompagnata alla Villa e alla Collezione Invernizzi a cura degli operatori museali (h 15.30) + ‘La ceramica diventa arte: Fontana, Jorn, Luzzati e il fermento creativo di Albisola’: conferenza a cura della Dott.ssa Paola Gargiulo (h 17) + degustazione vini del territorio a cura di Jacopo Fanciulli (h 18.00). Museo Arte Contemporanea a Villa Faravelli, Viale Matteotti 151 (prenotazione obbligatoria a questo link)

19.30. Serata gastronomica danzante con Cappon Magro e Ravioli di mare e con l’orchestra ‘Savino71 & Ben...Trio’. U.S. Mocambo, via Caramagna 7, info e prenotazioni 329 4447 596



20.45. Serata di divulgazione letteraria e scientifica ‘La forma della Luna - Italo Calvino tra letteratura e scienza’, a cura del Comitato Antikythera e Osservatorio Astronomico del Righi di Genova e di Alessandra Chiappori. A seguire osservazione della luna al telescopio. Planetario al Museo Navale, Calata Anselmi (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. Per ‘Musica sotto le gru’, concerto tributo a Lucio Battisti in Banchina Aicardi

21.15. ‘Estate sotto l'Arco’: concerto del Trio ‘Imperial Tango’ in un viaggio tra musica e poesia dove il Tango incontra le parole dei grandi scrittori sudamericani del XX secolo. Piazza Pagliari (offerta minima di 5 euro con ricavato a favore del restauro del pianoforte storico Ronisch), prenotazioni WhatsApp al 328 4999723

VENTIMIGLIA



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

14.00. Veleggiata e sbarco dei corsari da Nervia alla M. San Giuseppe (sbarco al Porto Cala del Forte) a cura dello Yacht Club Cala del Forte

18.00. 50° Agosto Medievale: Notte di Mediestate - Taverna A Vurpaira: degustazione piatti tipici + Mercato Medievale + Spettacoli e musica. Centro storico

18.30. Festa della Vespa a cura dell'Ass. Ventimiglia Viva. Belvedere Resentello



19.00-23.00. In occasione dell’Agosto Medievale, apertura straordinaria alla scoperta della storia e i tesori della biblioteca fondata dall’agostiniano ventimigliese Angelico Aprosio nel 1648, prima biblioteca pubblica della Liguria, e il suo fondo barocco tra i più importanti d’Italia. Biblioteca civica Aprosiana

21.00. Rievocazioni ed ambientazioni in abito storico a cura dei Sestieri cittadini. Centro storico (il programma a questo link)

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

21.00. ‘Passeggiando tra i fumetti’: spettacolo teatrale con musica dal vivo per la regia di Lilia De Apollonia con attori e cantanti del Circolo Reading & Drama Ventimiglia. Casa Valdese di Vallecrosia, ingresso libero

BORDIGHERA

8.30. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Total body workout alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

9.00-17.30. Sport in Porto: due giornate dedicate allo sport e al mare, tra escursioni in barca a vela, cabinati, kayak, SUP, snorkeling e battesimo del sub. In programma anche la tradizionale gara dei Canotti (h 9.00/12.00-14.30/17.30). Approdo turistico, anche domani (più info)

9.20. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

21.30. ‘E...state in Tenco’: presentazione libro di Stefano Senardi ‘La musica è un lampo’, ed. Fandango (h 21.30) + Acquachiara in concerto (h 22) + Irene Grandi in concerto con Leo Di Dante alla chitarra (h 22.30). Presentano la serata Massimo Schiavon e Massimo Milone. Giardini Lowe

OSPEDALETTI

20.00. 56esima Sagra du Pignurin Pan e Vin: distribuzione di pesce da frittura a cura dell’Associazione ‘U Descu Spiaretè’ (consumazione a pagamento) + Musica e ballo dalle 21.30. Piazzale al Mare

20.30. Mostra d’arte ‘A Cielo Aperto’: in occasione della tradizionale Sagra dei Pignurin

gli artisti del territorio esporranno le loro opere e nuovi scenari creativi. Pista Ciclopedonale nell’area antistante ex scalo merci ‘La Piccola’

TAGGIA ARMA

22.00. Divertimento e grande energia con il tributo alla Disco Dance con la ‘Shary Band. Piazza Tiziano Chirotti

RIVA LIGURE

21.00-22.30. Festa del Mare: Santa Messa + Spettacolo Pirotecnico (approdo nautico)

SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Aspettando Santo Stefano in Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE



21.30. Festival Flussi Magici: teatro all'aperto a cura del Teatro dell'Albero. Porticciolo comunale



DIANO MARINA



17.00-23.00. Mostra personale ‘Manifestas Urbes’ di Tiziano Gramondo caratterizzata dall'uso di materiali poveri e di riciclo (h 17/19-20/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’. Museo Civico al Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 10 agosto

17.00-24.00. ‘Fiera del disco e del vintage’: full immersion tra i vinili a 33 e 45, i MIX, i CD e i DVD e ogni tipo di musica. Via Genova, fino al 3 agosto



21.30. DJ Set anni ’80-’90 con Paolo Bianco. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



19.30. 57ª Sagra Fidas: serata danzante. Piazzale Olimpia, Area manifestazioni, fino al 3 agosto



ENTROTERRA

AURIGO

21.00. Per ‘Aurigo a Teatro, 1ª Rassegna Teatrale Amatoriale Dialettale’, il Teatro Dialettale Stabile della Regione Ligure mette in scena ‘Vitta cu a seuxoa’. Piazzale del campo sportivo, ingresso libero

BADALUCCO

21.00. ‘Carmen, oh Carmen’: commedia dialettale a cura della compagnia Riemughe Surve. Piazza Marconi, ingresso libero



BAJARDO



18.00. Per ‘Bajardo Lectures 2025’, ‘Gli Statuti antichi di Bajardo’ con relatore il Prof. Enrico Basso. Chiesa Vecchia di San Niccolò, partecipazione gratuita



CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CASTELLARO

20.00. ‘Estate 2025 al Castellaro Golf’: musica con Simona Lanteri + Cena con Rostelle & Patatine + campo pratica del club aperto fino alle 22.00, info e prenotazioni 335 5722457

CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



COSIO D’ARROSCIA



17.00. ‘Le Cose al posto giusto’: inaugurazione con buffet della mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi. Galleria Derive e Casa degli Artisti Tribale Globale, Via Mazzini



COSTARAINERA

9.30. Laboratorio sulle erbe officinali. Parco Novaro



DIANO CASTELLO



21.30. Rassegna musicale ‘musiCastello’ con concerto di live band ‘I Mercenari’. Piazza Massone

DOLCEACQUA

20.00. Sagra dei ‘Frescioei’ con i Full Optional Band: serata gastronomica e danzante in Piazza Mauro



PERINALDO

15.00. Festa della Lavanda: distillazione + Musica in piazza dalle 21.00 con ‘Vedo Nero’ Zucchero Tribute Band (Centro Storico) + Percorso sensoriale tra le erbe spontanee perinaldesi a cura di Elisa Mezzatesta

PIETRABRUNA

9.00. Festa della Lavanda

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

20.00-22.30. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622



20.00. Sagra dei Ravioli con l’Orchestra ‘Domenico Cerri + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA



10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



VILLA FARALDI

21.30. ‘Suoni in Movimento’: concerto di chiusura della Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi con consegna degli attestati, performance di percussioni, danza energetica e musica dal vivo. Chiesa di San Lorenzo e piazza antistante

FRANCIA

MONACO



20.30. Cena spettacolo con la partecipazione dell’attore statunitense Will Smith. Salle des Étoiles dello Sporting (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

21.30. ‘La grande notte veneziana 2025’: sfilata con maschere e costumi veneziani, fiaccolata, sbandieratori e gruppi carnevaleschi e un grande spettacolo pirotecnico che si conclude con una serata danzante. Avenue Jean Mermoz (più info)



DOMENICA 3 AGOSTO

SANREMO



9.00-18.00. ‘Festival dei Boschi 2025’ a tema ‘Ospiti della Terra’: escursioni, laboratori, attività sportive, degustazioni performance musicali, esibizioni varie e stand espositivi di realtà ecologiche presenti nel territorio. Prato di San Romolo (il programma a questo link)

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto

19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.30. Spettacolo di Giuseppe Cederna in ‘La morte di Ettore’, Canto XXII dell’Iliade. Forte di Santa Tecla (info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. Spettacolo ‘Non mi Trovo’ di e con Pinuccio. Pian di Nave

IMPERIA

14.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)



21.00. ‘Giraparasio’: visita serale al Borgo del Parasio tra Baluardi, mura, palazzi, oratori, vicoli e strade. Appuntamento in Piazza Duomo, info e prenotazioni 331 6992009 (Enzo)



21.00. Per la rassegna ‘Imperia in Armonia’, concerto del Gomalan Brass Quintet, gruppo folkloristico italiano di ottoni, dal titolo ‘Gomalan + AIDA’, una rivisitazione ironica e goliardica del capolavoro di Giuseppe Verdi. Sagrato del Santuario di Santa Croce in Monte Calvario, ingresso a offerta libera (dalle 20.00 e dopo i concerti disponibile servizio navetta A/R gratuito da Piazza Ricci e dall’area parcheggio di via T. Littardi, fronte campo sportivo)

VENTIMIGLIA



8.00. Desbaratu (105ª edizione): manifestazione commerciale a cura della Confcommercio di Ventimiglia. Centro città

9.00-17.00. Festa del Turista a cura della ASD A Lampara. Zona Biscione, Capo Mortola (h 9/12-14/17)



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

18.00. 50° Agosto Medievale: Disfida de li Gozzi nel Mare antistante Ventimiglia a cura Ente Agosto Medievale (più info)



18.00. Per la rassegna ‘Incontri in Giardino’, presentazione libro ‘Botte da derby. Quello Juventus-Torino 3-1 del 27 ottobre ‘63 finito in rissa’ (ed. Infinito) con Ico Ferrero, ricercatore, appassionato di calcio e… veterinario + accompagnamento musicale di Chitarre del ‘Duo per caso’. Giardino della SPES, Corso Limone Piemonte 63, ingresso libero e gratuito

19.00. Giornata del Frontaliere a cura del FAI. Belvedere Resentello



19.00. Notte del Corsaro Nero delle Corporazioni e delle botteghe erranti + Taverna A Vurpaira con degustazione piatti tipici + Mercato Medievale + Spettacoli e musica. Cento storico (più info)



21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

9.00-17.30. Sport in Porto: secondo giorno di due dedicato allo sport e al mare, tra escursioni in barca a vela, cabinati, kayak, SUP, snorkeling e battesimo del sub. In programma anche la tradizionale gara dei Canotti (h 9.00/12.00-14.30/17.30). Approdo turistico (più info)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 15 settembre

21.20. Per Cinema all’aperto, proiezione film ‘Enzo Jannacci: Vengo anch’io’ (2023). Giardini Lowe, ingresso libero



OSPEDALETTI

21.30. Ospedaletti…ricorda Jannacci con ‘Vengo anch’io’: spettacolo musicale a cura della Banda dell’Ortica. Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA



8.00-19.00. ‘U Giurnu du Rebaxiu’: manifestazione storica a cura di Confcommercio. Vie e piazze di Arma



21.00. ‘kilometro Zero’: spettacolo di e con Pino Petruzzelli. Anfiteatro del Castello

21.30. ‘Gio... Can... do con Ubac’: sfilata cinofila non competitiva e giochi per cani e bambini. Piazza Tiziano Chirotti

RIVA LIGURE

20.00. Musica Italiana con Simona Lanteri. Via Martiri della Libertà, Lato Levante



SANTO STEFANO AL MARE

8.00. Fiera Patronale sul Lungomare

18.00-23.00. ‘Sansteva c'è’: Mercatini dell'Artigianato sul lungomare (mercoledì e domenica di luglio e agosto)

21.00. Per la Festa patronale, Santa Messa e Processione. A seguire Spettacolo Pirotecnico

SAN LORENZO AL MARE



21.30. Festival Flussi Magici: teatro all'aperto a cura del Teatro dell'Albero. Porticciolo comunale



DIANO MARINA

9.00-19.00. ‘Diano colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Centro cittadino



17.00-23.00. Mostra personale ‘Manifestas Urbes’ di Tiziano Gramondo caratterizzata dall'uso di materiali poveri e di riciclo (h 17/19-20/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’. Museo Civico al Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, fino al 10 agosto

17.00-24.00. ‘Fiera del disco e del vintage’: full immersion tra i vinili a 33 e 45, i MIX, i CD e i DVD e ogni tipo di musica. Via Genova, fino al 3 agosto

18.30. Trekking letterario ‘Due Parole in Riva al Mare’ con Maurizio Carucci. Partenza dal Palazzo del Parco

19.00. Festa Patronale in frazione Diano Calderina. S. Messa San Giacomo Apostolo e a seguire processione

19.00. ‘Diano sottoMarina’, immagini e racconti del mare a cura di InfoRmare. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

19.30. 57ª Sagra Fidas: serata danzante. Piazzale Olimpia, Area manifestazioni

CERVO



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



ENTROTERRA

BAJARDO

21.00. Concerto della Berben Band (cantautorato italiano). Giardini del Tiglio

CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



21.00. ‘Meraviglia’: spettacolo di arte varia per famiglie a cura della ‘Miletto Production’. Giardini di Piazza d'Armi

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)

CASTEL VITTORIO

17.00. Sagra del Turtun (focaccia ripiena di verdure e formaggio): presentazione del libro di Libereso Guglielmi + dalle 17.30 Concorso del Turtun con premiazione + alle 18 Presentazione del libro ‘Le ricette detox - sapori, profumi e consigli per depurarsi e tornare in forma’ di Raffaella Fenoglio + dalle ore 19, degustazione del turtun e altre specialità locali. Mercatino di prodotti tipici e animazione durante la giornata



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



CIPRESSA

16.00. Festa Nostra Signora degli Angeli a Piani



COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi. Galleria Derive e Casa degli Artisti Tribale Globale, Via Mazzini, fino al 30 agosto



COSTARAINERA

9.30. Laboratorio sulle erbe officinali al Parco Novaro

DIANO ARENTINO



4.00. Trekyoga: escursione all’alba con salita al Pizzo d’Evigno i compagnia della guida GAE Davide Fornaro. Partenza dal Centro sportivo sociale Aldo Trucco in via IV Novembre, prenotazione obbligatoria al 340 2440972

DIANO CASTELLO



17.00. Festa della Madonna della Neve in borgata Porcili: Santa Messa e processione con la partecipazione della Banda Musicale di Alassio

DOLCEACQUA



21.30. ‘Magico Varietá’ con Tino Fimiani, Gaspar & Serena. Piazza Mauro

PERINALDO

20.00. Perinaldo & Friends ‘Join the Dinner Party’: musica nel Centro Storico



PORNASSIO

17.00. Concerto di chitarra classica del maestro Riccardo Pampararo in un programma che spazia dai classici fino alla musica jazz e rock. Forte centrale del Colle di Nava, ingresso libero



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

18.00-20.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622



18.00. Per ‘Onorata Milonga Festival’, ‘Dalla lavanda rivierasca ,fiore del cuore e della tavola, al tartufo seborghino. Abbinamento con l'opera di N.C. ‘Pasifae’: Talk con l'esperto Cesare Bollani, Coordinatore Consorzio Lavanda della Riviera, e il Tartufaio Villiam Casali. Ospite extra dal Piemonte: il già Coordinatore della Fiera del Peperone di Carmagnola, Lorenzo Sola. S.E.M. Spazio Espositivo Museale di via Matteotti 13, ingresso libero e gratuito



TRIORA

10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

18.00. Stregati dalla Stelle: visita al Museo Palazzo Stella e ai Ruderi Antico Castello con presentazione + trasferimento all’imbrunire ai ruderi dell’antico castello in cima al borgo per ammirare il cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Evento a cura dell’Associazione Stellaria (10 euro + visita museo). Prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



VALLEBONA



18.00. Concerto d'organo nella Chiesa di San Lorenzo



VILLA FARALDI



11.00. Atelier conclusivo di sintesi aperto agli allievi ed al pubblico esterno della Masterclass del Festival Internazionale. Centro Culturale



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta, prima domenica di ogni mese

CANNES

16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Le Bal Strass & Pailettes’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO

21.30. Concerto dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo diretta dal M° Tianyi Lu con Georgijs Osokins al pianoforte. In programma musiche di Beethoven e Prokofiev. Cour d’Honneur del Palazzo del Principe (più info)

NICE



20.00. Per Nice Classic Festival, ‘Racconti, giardini e passioni’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Nizza. Chiostro del Monastero di Cimiez (più info)







