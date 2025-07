Turismo in calo nella Riviera dei Fiori: Sanremo e Dolceacqua chiedono una risposta concreta

Calo di presenze, dopo anni di crescita costante, nella stagione turistica 2025. Sebbene i dati ufficiali non siano ancora stati pubblicati, la percezione di un andamento negativo è diffusa e condivisa da gran parte degli operatori turistici della provincia di Imperia, con pochissime eccezioni. Su questo tema, nei giorni scorsi, durante una riunione di lavoro, anche a seguito di segnalazioni da parte degli operatori turistici, si sono confrontati l’assessore al Turismo del comune di Sanremo, Alessandro Sindoni, e il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, durante la quale sono state analizzate le cause principali di questo calo.

"Le motivazioni sono molteplici – dichiarano – e il fenomeno non riguarda in particolare il mese di luglio ma ha coinvolto anche i mesi precedenti. A soffrire maggiormente sono state le presenze giornaliere e le seconde case. Le cause sono da ricercarsi in parte nella difficile congiuntura economica, legata anche a un cosiddetto 'effetto post-Covid', con famiglie che si trovano oggi a dover ridurre drasticamente le spese dopo anni di consumi superiori alle proprie possibilità".

L’aspetto più critico, secondo gli amministratori, è legato alla difficoltà di accesso al territorio: "La chiusura del Colle di Tenda e i continui lavori sulla rete autostradale stanno penalizzando fortemente il flusso turistico. Le code quotidiane e nei weekend alla barriera di Ventimiglia, provenendo dalla Francia, causate dalla presenza di una sola corsia per i cantieri in corso, hanno scoraggiato l’afflusso dei turisti francesi, storicamente legati al nostro territorio. Analogamente, i lavori sulla tratta Torino–Savona e Savona–Ventimiglia generano lunghissime attese al rientro, rendendo meno attrattiva l’idea di trascorrere il weekend sulla Riviera dei Fiori".

"Se pur leggiamo che per il prossimo mese i cantieri saranno tolti, riteniamo che il danno economico subito dal nostro territorio debba essere riconosciuto. Per questo chiediamo che gli enti responsabili, in particolare Autostrada dei Fiori e ANAS, si facciano carico di una compensazione sotto forma di una campagna pubblicitaria strutturata a favore della Riviera dei Fiori" - sottolineano - Ci auguriamo che altri colleghi si uniscano e appoggino questa proposta perché possa avere più peso".

Nei prossimi giorni, verrà formalizzata una richiesta ufficiale di incontro con i vertici delle due società, per sottoporre questa proposta e aprire un tavolo di lavoro congiunto.