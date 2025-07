Macedonia gourmet con sorbetto al limone: il dessert leggero e rinfrescante dell’estate 2025

Con l’arrivo del caldo, cresce la voglia di freschezza e leggerezza. E cosa c’è di meglio della frutta fresca per soddisfare il desiderio di benessere senza rinunciare al gusto? È proprio in questo spirito che Tonitto 1939, in collaborazione con la food blogger Federica Gianelli (alias Papillamonella), propone un dessert estivo fresco, colorato e sano: la Macedonia Gourmet con sorbetto al limone.

Un piatto semplice ma raffinato, che celebra i sapori autentici dell’estate italiana con una selezione di frutta di stagione – come melone, pesche, mirtilli, kiwi, lamponi e ribes – abbinata alla cremosità leggera del sorbetto al limone, preparato con solo tre ingredienti (acqua, frutta e zucchero), secondo la ricetta tradizionale di Tonitto. Il tutto è completato da una tuille vegana croccante, che aggiunge un tocco gourmet al piatto.

Un dessert estivo perfetto da condividere, che unisce benessere, gusto e creatività, rendendo ogni pausa dolce un piccolo momento di piacere.

LA RICETTA

Macedonia gourmet di frutta fresca con sorbetto al limone

Ingredienti per 4 persone

Per la macedonia:

1 confezione sorbetto al limone Tonitto

1 melone retato maturo

50 g mirtilli

2 kiwi

1 piccola pesca noce

10 lamponi

1 rametto di ribes

menta fresca a piacere

facoltativo: 200 ml moscato dolce

Per la tuille vegetale:

50 g farina tipo 1

60 ml acqua fredda gasata

20 ml olio extravergine di oliva

curcuma e cannella a piacere

1 cucchiaino zucchero a velo

Preparazione: Iniziare preparando la tuille vegetale: mescolare le polveri, aggiungere l’acqua gasata fredda e mescolare con una frusta a mano poi incorporare l’olio sempre mescolando. Lasciare riposare 10 minuti, stendere il composto negli appositi stampi in silicone e livellarlo bene aiutandosi con una spatola. Cuocere in forno ventilato già caldo a 160° per 10/12 minuti, fino a quando le tuille si alzeranno e tenderanno a staccarsi dallo stampo. Preparare la frutta per la macedonia: tagliare dal melone 4 fette orizzontali di spessore circa 2 dita. Fornirsi di due coppapasta di diametro 12 cm e 7 cm: con il coppapasta più piccolo eliminare i semi centrali, poi con il coppapasta grande ricavare le forme. E’ possibile marinare i cerchi di melone con del moscato dolce per almeno 1 ora. Pulire la frutta e tagliarla seguendo la propria creatività. Porre al centro dei piatti individuali i cerchi di melone e decorare i bordi con la frutta. Poco prima di servire in tavola porre al centro di ogni cerchio una pallina di sorbetto al limone e decorare con la tuille.

Tempo di preparazione: 30 minuti (variante col moscato, 1 ora e mezza)