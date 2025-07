Parcheggio Balzi Rossi: l'Associazione Camperisti scrive al sindaco Di Muro

Scoppia la polemica tra l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro. Al centro della querelle, la gestione del parcheggio dei Balzi Rossi e il post pubblicato dallo stesso sindaco il 27 giugno scorso, all’indomani della sentenza del TAR Liguria che ha annullato l’ordinanza comunale sui divieti di accesso e sosta per i camper.

Secondo quanto riportato dall'associazione, Di Muro avrebbe espresso “sgomento” per la decisione del tribunale, dichiarando di non avere strumenti per contrastare la “sosta selvaggia” dei camper. Una posizione che ha lasciato perplessi i camperisti, tanto da spingerli a una lunga replica ufficiale indirizzata al primo cittadino.

L'associazione ribadisce che la normativa vigente distingue chiaramente tra sosta e campeggio e che le leggi esistono per regolamentare i comportamenti dei camperisti, evitando fenomeni di bivacco abusivo senza bisogno di misure straordinarie o barriere fisiche.

Nella lettera si fa riferimento anche a precedenti giuridici e a un importante contributo tecnico-giuridico del 2012 a cura del Ministero delle Infrastrutture, a conferma di come gli strumenti per una gestione corretta della problematica siano noti da tempo.

I camperisti invitano il sindaco di Ventimiglia a riflettere su alcune soluzioni: propongono l’adozione di ordinanze anti-bivacco già pronte all’uso, la diffusione di materiali informativi per cittadini e turisti, l'aggiornamento del sito istituzionale per una comunicazione più chiara sulle norme di sicurezza e comportamento, soprattutto in caso di emergenza.

“Il nostro scopo — conclude la presidente Cocolo — è evitare inutili costi per i cittadini, per la giustizia e per le amministrazioni pubbliche. Siamo sempre disponibili al dialogo per trovare soluzioni condivise”.