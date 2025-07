Sanremo: navette per collegare tutti i luoghi della sanità cittadina, la soddisfazione dell'associazione 'Progetto Comune'

L'amministrazione comunale di Sanremo Mager ha recepito e adottato la proposta di ‘Progetto Comune’ di un servizio di navette e che colleghi tutti i siti Asl di Sanremo (Ospedale, PalaSalute, Palafiori) con la stazione treni e con quella dei pullman.

“Il contributo di Progetto Comune - sottolinea il Presidente Alberto Pin - auspicava già nel maggio scorso l’istituzione di un circuito dedicato composto da mezzi elettrici, ecosostenibili e particolarmente adeguati per transitare tra i padiglioni del nosocomio cittadino senza inquinamento acustico, con stallo al Borea, e con passaggi fissati ogni 15 minuti. Questa soddisfazione andrebbe però completata con il riconoscimento politico per ‘Progetto Comune’, la lista civica che un anno fa a sinistra ha ottenuto il maggior numero di consensi per un suo singolo candidato (Fabio Ormea) non riuscendo però a portare la propria voce, esperienza civica e visione solidale in Consiglio Comunale. Ma questa voce, malgrado questo, non si è zittita, anzi”.

“Pur non avendo rappresentanze all’interno dell’assise matuziana, continuiamo a portare avanti idee, progetti e critiche costruttive, cercando di immaginare un futuro che non sia quello di ‘vivere alla giornata’. Perchè per la nostra estrazione è per le attività sociali che quotidianamente respiriamo, assai bene lo sappiamo: una famiglia monoreddito, che lotta tutti i giorni con l’aumento di bollette, generi alimentari, scontrandosi con un servizio di trasporto pubblico inadeguato e una sanità pubblico sempre più privata non può permettersi di vivere con leggerezza e senza pensieri ‘alla giornata’. Forzatamente ha necessità di effettuare attenta programmazione per arrivare a fine mese”.

“Per rispetto ai componenti della nostra associazione – termina Pin - che non si impegnano solo in campagna elettorale e rivendicando il riconoscimento politico del proprio progetto, chiediamo che si attui celermente un tavolo di concertazione tra Asl, Riviera Trasporti, Amministrazione e tutte le figure necessarie e a cui Progetto Comune sieda”.