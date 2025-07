Riva Ligure, riaperto il primo tratto della passeggiata a mare di corso Villaregia: “È solo l’inizio” (Foto)

Ha riaperto al pubblico il primo tratto della passeggiata a mare di corso Villaregia, completamente rinnovata ma fedele allo spirito che da sempre la anima. Il Comune di Riva Ligure annuncia l’intervento come un nuovo inizio per la comunità, sottolineando l’importanza dell’opera e il valore simbolico della riqualificazione.

“C’è un tempo per costruire, uno per aspettare, ed uno – come questo – per tornare a camminare”, ha scritto il sindaco Giorgio Giuffra. Il nuovo volto del lungomare si presenta con una pavimentazione tutta nuova, pensata come una pagina bianca su cui la cittadinanza potrà “scrivere nuovi passi”. Non mancano nuovi arredi urbani, scelti per essere sobri ma accoglienti, pronti a offrire soste e sguardi sul mare. Sono stati piantati anche nuovi alberi, simbolo di un rinnovato legame con la natura e con il territorio.

Un gesto particolarmente simbolico è stato il riposizionamento della Croce storica, restaurata e restituita alla comunità in tutto il suo valore identitario. “Un omaggio a ciò che siamo stati, ed a ciò che, insieme, vogliamo continuare ad essere”, ha sottolineato il primo cittadino.

Il progetto rappresenta solo la prima tappa di un percorso più ampio di riqualificazione del fronte mare. “È solo l’inizio!”, ha promesso Giuffra, rilanciando la visione di una Riva Ligure sempre più vivibile, accogliente e legata alla sua memoria storica.