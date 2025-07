Treni storici sulla Ventimiglia-Breil, assessore Scajola: "Passo importante per valorizzare la tratta"

“Da mesi stiamo lavorando su più fronti per la valorizzazione della Cuneo-Breil-Ventimiglia, una linea ferroviaria strategica che deve diventare di interesse internazionale e che ha un potenziale enorme per mobilità e turismo. Abbiamo espresso questo concetto a più riprese durante le riunioni della Conferenza intergovernativa Italia-Francia e anche nell’ultimo vertice del Comitato frontaliero di Cooperazione Italia-Francia tenutosi a Nizza.

La circolazione dei treni storici durante il periodo estivo è un segnale significativo, in tal senso, sul quale Regione Liguria si è impegnata e continuerà a impegnarsi. Parliamo di convogli di assoluta bellezza che raduneranno appassionati, ma anche turisti e viaggiatori che avranno la possibilità di muoversi lungo la ferrovia delle meraviglie a bordo di mezzi altrettanto meritevoli”. Così l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola nel commentare la programmazione dei treni storici Ventimiglia-Breil, predisposta da FS Treni Turistici insieme a Fondazione FS, in partenza da domenica, 6 luglio, con otto giornate previste da qui a settembre.



Oltre al 6 luglio i suddetti treni circoleranno il 13 e il 14 dello stesso mese e poi il 3, il 10, il 17, il 31 agosto e il 7 settembre con partenza alle ore 9:55 da Ventimiglia, arrivo a Tenda alle 11.40. Dalla Francia il convoglio è invece programmato alle 16.30 con arrivo alle 18.05 nella città di confine.

Fermate intermedie sono previste a: Airole, Olivetta San Michele, Breil Sur Roya, Fontain Saorge, Saint Dalmas de Tende e La Brigue.



"Ai fondamentali lavori di adeguamento elettrico della stazione di Ventimiglia e all'attesa riapertura del tunnel di Tenda affianchiamo dunque questa programmazione di treni transfrontalieri che farà il paio con l'arrivo degli Espresso Riviera da Roma a Nizza a partire da venerdì e fino al 30 agosto - prosegue Scajola -. Continueremo a lavorare per implementare i collegamenti con la Francia e affinché vengano migliorate, nei tempi più rapidi possibili, le infrastrutture che la uniscono al ponente della Liguria".