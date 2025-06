Triora celebra il “Carnevale Stivo”: carri, giochi e allegria per tutta la famiglia

Triora si prepara a vivere una giornata di allegria e colori con il “Carnevale Stivo”, in programma sabato 28 giugno a partire dalle ore 14. L’evento, completamente gratuito, è organizzato da Triora Promotion con il supporto delle attività commerciali locali, dei cittadini e del Comune di Triora.

Il borgo delle streghe si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con animazione per tutte le età, truccabimbi, giochi e una sfilata di carri allegorici che animeranno le vie del paese. Non mancheranno musica e merende pensate per grandi e piccini, per vivere insieme un pomeriggio di festa tra spensieratezza e tradizione.

Il “Carnevale Stivo” rappresenta un’occasione speciale per riscoprire la magia di Triora anche nella bella stagione, in un’atmosfera giocosa che coinvolgerà residenti e visitatori. Una festa di comunità che unisce generazioni diverse all’insegna del divertimento e della condivisione.