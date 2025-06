Sportelli Rivieracqua a Ventimiglia, un lettore denuncia "un caos inaccettabile per un servizio essenziale"

"Quanto accaduto stamattina agli sportelli di Rivieracqua a Ventimiglia è semplicemente inaccettabile, ma purtroppo non è una novità. Un solo addetto allo sportello, utenti in fila fin da prima dell’orario di apertura, e poi cacciati alle 12 senza aver ricevuto assistenza. Ma non è solo inefficienza: è caos totale. All’interno dell’ufficio non esiste alcun sistema di prenotazione o totem per i numeri di attesa".

Sono le parole di alcuni ventimigliesi che, questa mattina si sono trovati nell'ufficio dell'azienda tra code e lunghe attese. "Nessun ordine, nessuna gestione. Solo persone ammassate come animali, abbandonate a se stesse. Tra loro anche persone che per la seconda o terza volta hanno dovuto chiedere permessi di lavoro per cercare di risolvere situazioni legate a bollette completamente fuori controllo, arrivate senza alcuna spiegazione né possibilità concreta di interlocuzione".



"Parliamo di un servizio essenziale come l’acqua - terminano - dovrebbe esserci sempre la possibilità di confronto, trasparenza, ascolto. Invece l’atteggiamento dell’azienda è arrogante, supponente e totalmente scollegato dalla cittadinanza. Provare a contattare qualcuno telefonicamente è impossibile: non risponde mai nessuno. E lo sportello è aperto solo tre volte alla settimana, tre ore al giorno, per servire non solo Ventimiglia, ma tutti i comuni del comprensorio e dell’entroterra".