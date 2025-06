Sanremo: sabato prossimo all'hotel Des Anglais un galà di beneficienza con l'Unuci e l'associazione combattenti

Galà di beneficenza promosso dalla Sezione UNUCI Sanremo–Imperia in collaborazione con l’Associazione Combattenti e Reduci di Sanremo. Due progetti solidali tra memoria, arte e cooperazione internazionale – Appuntamento il 21 giugno al Grand Hotel Des Anglais. La Sezione UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) di Sanremo–Imperia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, organizza un galà di beneficenza in programma per sabato 21 giugno, a partire dalle ore 19:30, presso il Grand Hotel Des Anglais di Sanremo.

L’iniziativa ha lo scopo di sostenere due importanti progetti solidali:

- il primo riguarda l’invio di indumenti invernali – oltre 300 kg di capi raccolti a Prato Nevoso nella primavera scorsa – destinati alle popolazioni di villaggi montani del Nepal, che vivono in aree soggette a condizioni climatiche particolarmente rigide. La spedizione sarà resa possibile grazie alla collaborazione con il Rotary Club di Katmandu;

- il secondo progetto prevede un intervento di restauro e manutenzione della scultura “Madre Piangente”, opera del maestro Vincenzo Pasquali, collocata presso il Sacrario ai Caduti del Cimitero Monumentale della Foce. Un’azione mirata a preservare e valorizzare il patrimonio artistico e commemorativo della città.



Con questo evento, la Sezione UNUCI Sanremo–Imperia rinnova il proprio impegno a favore della solidarietà internazionale, della memoria storica e della cura dei luoghi della collettività, promuovendo valori condivisi e azioni concrete. L’iniziativa vede il supporto di Morenews in qualità di media partner, che condivide i valori alla base del progetto: solidarietà, impegno civico e valorizzazione della memoria. Per maggiori informazioni e prenotazioni: sez.imperiasanremo@unuci.org.