Sanremo: incontro a Nizza per il Santuario Pelagos, oresente per il comune il consigliere Giovanni Mascelli

Ha partecipato il consigliere Giovanni Mascelli, per il comune di Sanremo, all’evento “Pelagos: an exceptional Sanctuary, a collective movement”, svoltosi a Nizza nei giorni scorsi alla presenza di S.A.S. il principe Alberto II di Monaco e delle autorità istituzionali francesi ed italiane. L’incontro è stato organizzato per promuovere e valorizzare il Santuario Pelagos, straordinaria risorsa rappresentata dai cetacei presenti nelle acque antistanti il Ponente ligure. Grazie a particolari condizioni oceanografiche, vanta la più alta concentrazione di cetacei di tutto il Mar Mediterraneo e rappresenta il cuore dell’area marina protetta istituita nel 1999, su proposta dell’Istituto Tethys, da Italia, Francia e Principato di Monaco.

Il consigliere Mascelli, convinto sostenitore del progetto del Santuario Pelagos, così interviene: “Quest’avventura è nata negli anni Ottanta da una lungimirante intuizione del biologo Notabartolo di Sciara. Il progetto, al quale si sono immediatamente dimostrati sensibili alcuni sanremesi, ha trovato il favore e l’entusiasmo di S.A.S. il Principe Alberto I di Monaco. Nell’incontro di Nizza si sono riunite la società civile ed i comuni del Santuario per manifestare il loro impegno nella tutela del patrimonio marino ed ambientale. Sottolineo la presenza di Sabina Airoldi, simbolo dell’impegno per la salvaguardia dei cetacei e fortemente legata al nostro territorio”.

Hanno partecipato anche le più importanti associazioni internazionali, da Thetys a Wwf ad Accobams per citarne solo alcune, impegnate, insieme al Santuario Pelagos, nello sforzo di promuovere e salvaguardare la salute dei nostri mari e dei cetacei che li popolano.