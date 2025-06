Domani la 'Festa del Donatore': con la Fidas provinciale la possibilità di donare il sangue

Domani, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, la FIDAS Provinciale Imperia celebra la ‘Festa del Donatore’, un momento speciale per ringraziare tutti coloro che, con un gesto semplice ma fondamentale, aiutano a salvare vite umane.

Un gesto che vale una vita. Ogni donazione di sangue è un atto di altruismo che può fare la differenza per chi si trova in situazioni di emergenza o ha bisogno di cure salvavita. I donatori FIDAS rappresentano un pilastro insostituibile del nostro sistema sanitario, e in questa giornata vogliamo onorarli e incoraggiare anche nuovi volontari ad avvicinarsi alla donazione. FIDAS Provinciale Imperia invita tutti i cittadini della provincia a partecipare e a prenotare la propria donazione.

Donare è facile, sicuro e richiede poco tempo. I centri sono pronti ad accogliervi con professionalità e calore, in un clima di festa e gratitudine. Per garantire il miglior servizio possibile, è consigliata la prenotazione presso uno dei centri di Imperia (Via Don Abbo 12 - Tel. 0183 296395), Sanremo (Via Manzoni 39) e Ventimiglia (Via Brigate Partigiane 2D - Tel. 0184 235279).