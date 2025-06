Campagna promozionale da Mentone a Cannes, Ventimiglia si promuove in Francia (Foto)

Ventimiglia si promuove in Francia. Un'iniziativa per mettere in mostra le bellezze storico-culturali e paesaggistiche della città al di fuori della provincia.

La campagna promozionale, visibile da Mentone a Cannes, ha l'obiettivo di attirare turisti nella città di confine. "La tua destinazione, protagonista sulla Riviera. In collaborazione con BHS Media, abbiamo realizzato una campagna promozionale visibile da Mentone a Cannes, pensata per incontrare le persone nei luoghi che vivono ogni giorno: spazi culturali, ambienti frequentati da studenti, imprese e attività locali" - fanno sapere dal Comune.

"Cinquanta affissioni strategiche hanno raccontato l'identità per un mese intero, accompagnando residenti e visitatori con immagini che lasciano il segno" - mettono in evidenza.