Anas, il progetto di digital communication approda in Sardegna

CAGLIARI (ITALPRESS) - Approda in Sardegna il progetto di digital communication di Anas, per approfondire e conoscere da vicino le attività quotidiane svolte da ingegneri, geometri, operai e cantonieri lungo le strade di competenza.Dopo il Lazio, le Marche, la Basilicata, l'Abruzzo, il Molise, l'Umbria e la Liguria, protagoniste delle prime sei puntate pubblicate sulle piattaforme digital e social della società, da oggi sono online i contenuti della settima puntata: "Anas per la Sardegna"."Anas è sempre stata protagonista in questa splendida isola, con un impegno costante per la sicurezza stradale e il miglioramento delle infrastrutture - dice l'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme -. Progettiamo e realizziamo opere in armonia con l'ambiente. Il territorio sardo è meraviglioso e sicuramente le nostre strade si devono ben integrare con questo bellissimo contesto".Il progetto di digital communication è un viaggio sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas, per testimoniare l'impegno che quotidianamente il personale mette nella gestione e nella manutenzione delle strade, ma anche nei progetti di completamento e potenziamento dei grandi itinerari, per un'Italia sempre più connessa. Un racconto a puntate che nei prossimi mesi toccherà tutte le strutture territoriali di Anas, attraverso le interviste a tecnici e responsabili dei cantieri e le immagini suggestive del territorio, delle nuove opere e dei lavori di manutenzione in corso.La Struttura territoriale Anas Sardegna gestisce circa 3.000 km di strade, una rete strategica che attraversa tutto il territorio regionale. Per parlare delle principali opere e dei lavori di Anas, nella settima puntata intervengono l'ingegnere Francesco Ruocco (Responsabile Struttura Territoriale Sardegna) e i tecnici che dirigono i cantieri e gestiscono la rete stradale dell'isola. Tra i temi della puntata: la rete stradale, gli investimenti e i lavori ultimati, in fase di esecuzione e programmati; le nuove opere, con focus sui alcuni dei principali itinerari come la SS729 "Sassari- Olbia", la nuova SS195 "Sulcitana" e i lavori lungo la SS131 "Carlo Felice"; la manutenzione programmata, con approfondimenti dedicati alla SS131 Diramazione Centrale Nuorese e ai lavori del ponte Diana sulla SS392 "del lago del Coghinas".- news in collaborazione con Anas -- foto ufficio stampa Anas -(ITALPRESS).