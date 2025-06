Successo per la Tabya Conf 2025 a Taggia: oltre 70 professionisti da tutta Italia ed Europa a Villa Boselli (Foto e video)

È stata una vera e propria giornata di successo quella della Tabya Conf 2025, che ha riunito ieri a Villa Boselli oltre 70 professionisti del mondo dell’intelligenza artificiale, provenienti non solo da tutta Italia, ma anche dall’estero. Un risultato che conferma la capacità del territorio di attrarre eccellenze in un settore in piena evoluzione e di grande impatto sulla nostra epoca.

Tra i più soddisfatti c’è sicuramente Daniele Festa, presidente del Consiglio comunale di Taggia, che ha fortemente voluto l’evento e che per la seconda volta è riuscito a portare un tema di tale importanza in una cornice altrettanto prestigiosa come Villa Boselli. “Siamo molto contenti di questo risultato – ha commentato –. Oltre 70 iscritti, un pubblico altamente qualificato, professionisti arrivati anche dall’estero. Dimostriamo che anche qui a Taggia si può fare innovazione e cultura tecnologica di altissimo livello.”

La giornata ha visto susseguirsi interventi di esperti, sviluppatori, ricercatori e appassionati, in un clima di confronto stimolante e ricco di spunti. Dopo l’apertura con la keynote di Marco Minerva e Andrea Belloni sul presente e futuro dell’intelligenza artificiale, si sono alternati interventi su storia dell’IA, etica, sostenibilità, tecniche di prompt nella Generative AI e applicazioni pratiche nei più diversi settori, dalla meccanica industriale al mondo del lavoro digitale.

Come sottolineano gli organizzatori, l’obiettivo è proprio quello di “dimostrare che anche in una realtà periferica come la nostra si possono attrarre eccellenze e occasioni di confronto internazionale. Tabya Conf rappresenta un’opportunità unica per il territorio per avvicinarsi all’intelligenza artificiale in maniera concreta, accessibile e stimolante”.

Taggia, dunque, si conferma città attenta ai temi della modernità e capace di ospitare eventi di respiro nazionale. E Villa Boselli, ancora una volta, si è dimostrata la cornice ideale per un appuntamento che unisce divulgazione, formazione e sviluppo tecnologico, con uno sguardo proiettato verso il futuro.