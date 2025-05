Paolini batte Starodubtseva e vola agli ottavi a Parigi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Jasmine Paolini è approdata agli ottavi di finale del singolare femminile del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in scena sulla terra rossa di Parigi. La numero 4 del mondo e del seeding ha sconfitto in due set l'ucraina Yuliia Starodubtseva: 6-4 6-1, in un'ora e 9 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'azzurra, che al terzo turno attende la vincente della sfida tra Bernarda Pera ed Elina Svitolina."Ho preso il ritmo dopo qualche game. All'inizio non mi sentivo molto bene, le condizioni erano diverse rispetto alle altre partite giocate prima qui. Sono soddisfatta della vittoria", ha detto Paolini dopo il successo odierno. L'azzurra è "legata" a Parigi, dove lo scorso anno ha centrato la finale in singolare al Roland Garros e ha vinto la medaglia d'oro nel doppio dei Giochi Olimpici, in coppia con Sara Errani. "Mi sento bene a giocare qui. Cerco sempre di divertirmi: Parigi per me è un luogo speciale. Ringrazio il pubblico per il supporto. Ricevere così tanto sostegno è fantastico e mi sento fortunata", ha aggiunto la tennista azzurra.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).