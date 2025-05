Sanremo: seconda metà del mese di maggio ricca di appuntamenti per il Teatro Ariston

Il Teatro Ariston ha in cantiere una importante programmazione di spettacoli per la seconda parte del mese di maggio. Domani sera va in scena ‘Forza venite gente – Il musical’, un coinvolgente appuntamento che racconta la storia di una delle figure più importanti della Cristianità, San Francesco d'Assisi. Un viaggio per alcuni aspetti mistico e spirituale, per altri, di elegante intrattenimento e di travolgente simpatia.

Mercoledì prossimo l’anteprima nazionale del film ‘Fuori’, con la presenza del regista Mario Martone e del cast femminile, Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie.

Venerdì 30 maggio l’appuntamento sarà con ‘Da Gaber a Faber’, uno spettacolo che si sviluppa su un doppio binario: il teatro canzone di Giorgio Gaber, che alterna monologhi e canzoni, e le poesie in musica di Fabrizio De André, interpretati con passione e rispetto da Neri Marcorè, che da anni percorre i loro repertori preziosi e sempre attuali. Con lui una band di talentuosi musicisti per volare insieme sulle ali di due artisti che continuano a parlarci ed emozionarci.