Sanremo: sabato scorso lunghe code in via Padre Semeria e ambulanza bloccata, la mail di una lettrice

Una nostra lettrice di Sanremo, Claudia, ci ha scritto per proporre una critica costruttiva, legata al traffico che coinvolge via Padre Semeria e corso Matuzia:

“Io abito a metà di via Padre Semeria e il sabato o in giornate come quella del 3 maggio legata ad un ponte lungo è allucinante. All'altezza di Veneta Cucine è successo un incidente che ha coinvolto una scooterista che purtroppo ha dovuto attendere l'ambulanza che non riusciva a salire a causa della coda a scendere e dell'incrociarsi di pullman. Mi chiedo se non sia possibile far stazionare un agente della Municipale, in fondo all'incrocio che immette sulla via Aurelia per un paio d'ore, in modo da far defluire il traffico e qualora ci fosse un intervento di soccorso urgente fare in modo che il mezzo possa intervenire nel più breve tempo possibile. Ammiro i turisti che decidono di fare visita alla nostra cittadina, ma devono fare un’ora di coda per entrare in città, sperando di non rovinare gli ammortizzatori dell'auto a causa del dissesto stradale per poi, sfiniti, giungere finalmente in centro e non sapere dove parcheggiare e magari optare per Arma di Taggia o Bordighera”.