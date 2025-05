Tennis: finisce il cammino di Matteo Arnaldi. Draper vince in due set

Nonostante un secondo set combattuto, in cui ha tenuto in piedi la sfida fino all'ultimo, Matteo Arnaldi è costretto a cedere di fronte a Jack Draper, che vince 6-0 6-4 e prosegue il suo cammino ai Masters di Madrid. Mai in discussione l'incontro, con il suo avversario, numero sei al mondo, che ha avuto il controllo del match fin dall'inizio, anche se merita una citazione lo spirito di Arnaldi, che fino alla fine ha continuato a dare battaglia a Draper.

Si ferma quindi il sogno del giovane sanremese, che però può comunque essere contento per il suo percorso: mai aveva ottenuto un risultato di questo livello, senza dimenticare l'impresa di aver battuto un campionissimo di questo sport come Novak Djokovic, imprese che rimarrà per sempre impressa nella sua mente.