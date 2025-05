Ppe, Weber rieletto presidente con 89% voti

(Adnkronos) - I delegati del Partito popolare europeo riconfermano Manfred Weber come presidente alla chiusura del primo giorno del Congresso di Valencia. 563 voti validi, di cui 502 favorevoli e 61 contrari, portando il consenso per il politico bavarese all'89% della platea dei votanti.

"I populisti in Europa sono forti perché troppi democratici sono deboli, cari amici", ha detto Weber nel suo intervento al Congresso di Valencia. "Politicamente, i compiti che ci attendono sono enormi. Un’ondata autoritaria si sta diffondendo in tutto il mondo e sta penetrando anche in Europa. È in gioco moltissimo. E gli altri cosa fanno? I socialdemocratici stanno rinunciando a rappresentare la classe lavoratrice, i Verdi e i Liberali si rifugiano nei quartieri eleganti delle città, tra elettori istruiti e privilegiati", spiega.

Secondo lui, le vesti a tratti "tecnocratiche" del Ppe dovranno lasciare il passo a una reinvenzione per offrire una prospettiva elettorale allettante di fronte ai populismi. "Sta iniziando una nuova era e, per vincere la sfida, dobbiamo offrire non solo fatti e concetti, ma anche desiderio di futuro, speranza ed entusiasmo. I nostri principali avversari politici sono gli estremismi di destra e sinistra, che attaccano l’Ucraina, lo stato di diritto e l’Europa. Se non saremo noi a definire l’aspirazione politica, l’obiettivo più grande, la nostra visione e il nostro racconto, saranno i populisti a imporre la loro agenda, con discorsi d’odio, divisioni e distruzione".

"Congratulazioni Manfred per la tua riconferma come presidente del Partito popolare europeo. Nel cammino di una costruzione comune dell’Europa, Forza Italia ti sarà sempre leale. Buon lavoro!", scrive sui social Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepremier.