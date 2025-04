Il Papa nei graphic novel

Papa Francesco ha mostrato, sin dall’inizio del suo pontificato, una straordinaria capacità di comunicazione, distinguendosi per un uso moderno, empatico e strategico dei media.

Ha saputo rompere con lo stile aulico e distaccato dei suoi predecessori, scegliendo un linguaggio semplice, diretto e colloquiale. Le sue frasi brevi, spesso intrise di immagini vivide e di riferimenti alla vita quotidiana, gli hanno permesso di arrivare con immediatezza a un pubblico molto ampio, credente e non credente.

Celebre il suo esordio come papa, quando salutò i fedeli con un semplice “buonasera”.

Il suo carisma lo ha reso protagonista di ogni forma di comunicazione, dalla più ufficiale, fino al meme e al fake creati con l’intelligenza artificiale.

In questo elenco di sue più o meno volontarie performances non può certo mancare il fumetto. Bergoglio è divenuto personaggio principale di opere inerenti la sua vita, la sua vocazione, il suo messaggio evangelico. Escludendo quelle smaccatamente catechistiche, ne ricordiamo in particolare due.

La prima, del 2013, era una pubblicazione mensile e si intitolava “Papa Francesco a fumetti". Edita da Edizioni Master in partnership con RAI Radio Televisione Italiana, era rivolta ai bambini. Proponeva fumetti che esprimevano il messaggio del Pontefice in una forma accessibile ai più piccoli.

Una vignetta tratta da “Papa Francesco a fumetti"

A seguito del suo grande successo, nel 2014 nacque anche una app ad essa collegata, con lo stesso nome del fumetto. Presentava 3 sezioni:

- Le più belle parole di Papa Francesco, il cui intento era lo stesso della storia a fumetti: presentare il messaggio del Pontefice in una forma accessibile ai più piccoli.

- Gioca e colora con Papa Francesco, un tool di esercizi didattici.

- Le storie di Papa Francesco, ovvero delle storie per i più grandicelli legate alla biografia del Pontefice.

Una schermata della app collegata a “Papa Francesco a fumetti"

Un’altra opera a fumetti, stavolta in formato graphic novel, è “Francesco” una biografia del papa a fumetti firmata, nel 2018, da Yvon Bertorello, Arnaud Delalande e Laurent Bidot, per Gremese Editore.

La copertina del graphic novel “Francesco”

Una narrazione intensa che parte dall’infanzia di Bergoglio, giunge fino al suo attivismo in favore dei perseguitati durante gli anni della dittatura argentina e si conclude con le nuove “battaglie” da affrontare dopo la sua elezione a Pontefice.

