Sport, mare e fair play: successo per la 18ª edizione del Trofeo Gianni Cozzi tra golf e vela (Foto)

Una festa dello sport che unisce mare e green, passione e memoria. Si è conclusa oggi la 18ª edizione del Trofeo Gianni Cozzi, appuntamento ormai simbolico per il Ponente ligure, che ancora una volta ha celebrato il connubio tra vela e golf con due giornate all’insegna dello sport, della competizione e del ricordo.

La manifestazione, organizzata in memoria dell’imprenditore Gianni Cozzi, ha visto protagonisti appassionati e sportivi in due location d’eccellenza: lo Yacht Club Sanremo e il Castellaro Golf Club.

Regate e musica in riva al mare. Per gli amanti del mare, il Trofeo ha proposto due prove di regata per imbarcazioni a vela d’altura. Sabato le barche hanno solcato le acque tra Sanremo, San Lorenzo al Mare e Marina degli Aregai. Una volta a terra, armatori e partecipanti si sono ritrovati per una serata conviviale all’Hotel Riviera dei Fiori, con cena e intrattenimento musicale.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nella mattinata di domenica presso la terrazza dell’Aregai Marina Hotel & Residence, alla presenza di equipaggi, organizzatori e ospiti. Un momento emozionante che ha chiuso con stile l’esperienza velistica del trofeo.

Golf tra le colline del Ponente. Parallelamente, la competizione sul green ha preso vita sabato sul campo a 18 buche del Castellaro Golf Club, con una formula di gioco diversificata: medal individuale per la prima categoria, stableford per la seconda e terza. Anche in questo caso, i vincitori sono stati celebrati oggi, sempre ad Aregai, con riconoscimenti ai primi due classificati per categoria, al primo lordo, alla prima lady e al miglior senior.

Un rito molto atteso è stata anche la consueta incisione dei nomi dei vincitori sui tabelloni in legno della club house, segno tangibile della storia e del prestigio che accompagnano il Trofeo Cozzi nel tempo.

Con il successo dell’edizione 2025, il Trofeo conferma il suo ruolo di evento capace di coniugare tradizione sportiva, memoria affettiva e valorizzazione del territorio. Un appuntamento che ogni anno coinvolge comunità diverse e le riunisce all’insegna dei valori dello sport, dell’eleganza e dell’amicizia.

Tutti i vincitori

Libera

VIRGINIA – Vinci Salvatore

POT BIHAN – Renzulli Antonio

DRAGLIE8 – Boido Edoardo

Crociera regata

SPANTEGATA – Ardissone Franco

MELISSA II – Gioffredo Dario

MABEA – Tombolini Alberto

IRC

ANGE TRANSPARENT II – Zaoli Andrea, Marella Davide

ORC 3

BEATRICE – Francese GianPiero

OBI-WAN – Minio Elisa

PICCOLO DIAVOLO ROSSO – Seva Sabina, Salcito Dario

ORC 2

FLIPPER ONE – Trucco Matteo

ORC 1

ANGE TRANSPARENT II – Zaoli Andrea, Marella Davide

MISS K CHECKMATE – Babando Pier Marco

GORILLA GANG XL – Statari Andrea

Overall

ANGE TRANSPARENT II – Zaoli Andrea, Marella Davide

(Foto di Erika Bonazinga)