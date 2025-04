CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 9 aprile 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- FABI SILVESTRI GAZZÈ - UN PASSO ALLA VOLTA – ore 15.30 – 17.30 – 19.30 – 21.30 – di Francesco Cordio - con Daniele Silvestri, Max Gazzè, Niccolò Fabi - Documentario – “Nel 2014 Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri, amici e collaboratori artistici fin dagli anni Novanta, fondano il gruppo che porta i loro tre cognomi e incidono l'album ‘Il padrone della festa’, lanciandosi poi in un tour europeo. Le registrazioni del megaconcerto di Napoli e quello al PalaLottomatica di Roma del gruppo Fabi Silvestri Gazzé diventeranno un doppio album live nel 2015. A un decennio di distanza, il 6 luglio 2024, il supergruppo ha riportato il concertone al Circo Massimo in una reunion subito sold out, attirando cinquantamila spettatori di ogni età pronti a cantare in coro tanto i brani del loro album collettivo quanto molte delle canzoni dalle carriere individuali del trio...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- BIANCANEVE – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Marc Webb - con Gal Gadot, Rachel Zegler, Andrew Burnap, Ansu Kabia, Colin Michael Carmichael – Avventura/Drammatico/Family – “Adattamento live action della fiaba Biancaneve e i sette nani. La giovane Biancaneve, principessa di un regno lontano, è perseguitata dalla matrigna cattiva, la perfida Regina ossessionata dalla bellezza e dalla giovinezza. Fin da piccola Biancaneve dimostra di essere di una bellezza rara, più la giovinetta cresce, più la Regina la vede come una minaccia, che un giorno potrebbe spodestarla dal trono di ‘più bella del reame’. Quando arriva il giorno in cui la bellezza di Biancaneve sorpassa quella della sua matrigna, la perfida Regina decide che è venuto il momento di prendere drastici provvedimenti per eliminare per sempre la sua figliastra. Per fortuna Biancaneve troverà alleati insospettabili nel bosco e nelle creature che vi abitano...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LE ASSAGGIATRICI – ore 15.45 - 18.30 – di Silvio Soldini - con Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Nicolo Pasetti, Marco Boriero - Drammatico – “Rosa Sauer, insieme ad altre sei donne, viene costretta per anni a sedere a tavola per assaggiare il cibo destinato ad Adolf Hitler con lo scopo di verificare che non sia avvelenato. Tra le sette donne, che ogni giorno potrebbero perdere la vita, si intrecciano rapporti che implicano sia la solidarietà che il possibile tradimento...”

Voto della critica: ***

- THE SHROUDS - SEGRETI SEPOLTI – ore 21.15 – di David Cronenberg - con Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce, Sandrine Holt, Elizabeth Saunders - Thriller – “Rimasto vedovo di Becca da quattro anni, Karsh ha faticosamente trovato il modo di elaborare il lutto, benché in maniera peculiare. Grazie ai suoi ingenti mezzi finanziari ha fondato una società, GraveTech, che fabbrica sudari speciali, che permettono di riprendere con videocamere i defunti e di farli osservare post mortem ai congiunti attraverso un dispositivo elettronico. Soprattutto Karsh può così osservare Becca in ogni momento, anche da morta. Così facendo, scopre un'anomalia nelle ossa di Becca, come se queste stessero mutando sottoterra. Nel frattempo il cimitero GraveTech dove è sepolta Becca subisce un atto di vandalismo e di hacking informatico, apparentemente riconducibile a un gruppo di ecoterroristi islandesi. Maury, cognato di Karsh, e Terry, sua ex moglie e sorella di Becca, identica a lei tranne per carattere e acconciatura, pensano che siano coinvolti servizi segreti russi e cinesi, interessati alle potenzialità strategiche offerte dai sistemi GraveTech...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- IL CRITICO - CRIMINI TRA LE RIGHE – ore 15.30 - 19.45 - 21.30 – di Anand Tucker - con Gemma Arterton, Ben Barnes, Lesley Manville, Romola Garai, Mark Strong - Thriller – “Il film è ambientato in una Londra della metà degli anni Trenta del Novecento. In uno spietato e competitivo ambiente teatrale, si intrecciano i destini dell’attrice Nina Land (Gemma Arterton) e del critico Jimmy Erksine (Ian McKellen) che l’ha stroncata sulle pagine del Chronicle diretto da David Brooke (Mark Strong). A David, Erksine non va a genio. Il giornalista sa di essere troppo al di sopra delle righe e la sua omosessualità non è ben vista nella società di quegli anni. Tra ambizione e conflitti, i protagonisti rimangono intrappolati in una misteriosa serie di omicidi che li vede al centro di misteriosi ricatti e subdoli inganni...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- THE LAST SHOWGIRL – ore 15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.15 – di Gia Coppola. Un film Da vedere 2025 con Pamela Anderson, Kiernan Shipka, Brenda Song, Billie Lourd, Jason Schwartzman - Drammatico – “Shelly Gardner era una leggenda a Las Vegas, la star dello spettacolo Le Razzle Dazzle nato negli anni Ottanta. Ma ora lo show sta per chiudere definitivamente, per lasciare il posto ad un circo. Come potrà Shelly, che conosce solo il Razzle Dazzle per cui si esibisce da sempre, guadagnarsi da vivere altrove? E che ne sarà delle sue aspirazioni artistiche, ancora ben presenti nel suo immaginario personale? Per di più Shelly ha affidato sua figlia Hannah ad una famiglia-ospite che risiede a Tucson, e ora la ragazza non la chiama più mamma, poiché porta in sé il risentimento sordo per essere stata abbandonata in nome delle luci del varietà e dei lustrini che adornando il corpo (discinto) delle ballerine di Las Vegas. È valsa la pena per Shelly rinunciare a sua figlia e a una vita normale, con la pensione e l'assicurazione sanitaria, per quel mondo che ora la lascia senza soldi e senza futuro?...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- UN FILM MINECRAFT – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Jared Hess - con Jason Momoa, Emma Myers, Jack Black, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen - Azione/Avventura – “I quattro outsider protagonisti, ritrovatisi su ‘Overworld’, per tornare a casa avranno bisogno dell'aiuto di un esperto ‘crafter’, semplicemente chiamato Steve. Insieme affronteranno un'avventura che li riporterà in contatto con la loro perduta creatività...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- GUGLIELMO TELL – ore 15.45 - 18.30 - 21.00 – di Nick Hamm - con Claes Bang, Connor Swindells, Golshifteh Farahani, Jonah Hauer-King, Ellie Bamber – Azione/Biografico/Drammatico – “Anno Domini 1307: sui monti e nelle valli elvetiche si sta allungando il dominio degli Asburgo, la dinastia principesca con a capo Alberto I, duca d'Austria e Re dei Romani. Tramite i balivi gli austriaci impongono tasse e gestiscono l'ordine, con sempre maggiore malcontento da parte della popolazione locale. Un giorno, un contadino uccide un emissario del re venendo poi inseguito dal crudele vassallo Gessler, a cui Alberto I ha dato ordine di reprimere l'infedeltà degli elvetici. Ad ergersi contro di lui e contro il nemico invasore è Guglielmo Tell, arciere e balestriere che ha combattuto nelle Crociate, suo malgrado a capo della rivolta dalla quale nascerà la Vecchia Confederazione svizzera...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- LA VITA DA GRANDI – ore 20.45 – di Greta Scarano - con Matilda De Angelis, Yuri Tuci, Maria Amelia Monti, Ariella Reggio, Gloria Cocco - Commedia – “Irene sta per comprare un appartamento a Roma con il suo compagno, ma viene richiamata nella sua città natale, Rimini, per occuparsi del fratello maggiore Omar. Sua madre deve partire per approfondire delle analisi mediche, suo padre l'accompagnerà e occorre prendersi cura di un fratello autistico che ha sogni ambiziosi. Per realizzarli la sorella prova a fargli un ‘corso intensivo per diventare adulti’ che include la scelta di salire o meno sul palco di un talent show a esibirsi e coronare così il desiderio di una vita. Nel frattempo, grazie a Omar, sarà la stessa Irene a capire molto di se stessa e di cosa voglia veramente dalla vita...”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



