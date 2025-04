Camporosso, Morabito chiede le dimissioni di Aimone: "Il vicesindaco non è in grado di amministrare"

"Se non si è in grado di amministrare è meglio fare un passo indietro e dimettersi" - dice il consigliere comunale di minoranza a Camporosso Maurizio Morabito, che chiede le dimissioni del vicesindaco e assessore al Patrimonio Piero Aimone per "un fatto gravissimo avvenuto il 22 febbraio scorso".

"Quel giorno, infatti, il Palatenda di Bigauda, struttura comunale, ha ospitato l’evento di un’associazione sportiva senza essere a norma. Un evento, patrocinato dal Comune, per il quale l’associazione aveva regolarmente richiesto l’utilizzo del Palatenda il 16 gennaio. A mancare, anche il giorno della manifestazione sportiva che ha portato nella struttura decine di bambini con le loro famiglie, era l’illuminazione: l’impianto, infatti, era stato smantellato nel mese di dicembre, quando erano stati effettuati lavori sulla copertura del Palatenda. E non solo: il Palatenda era privo di tutte le luci di emergenza fondamentali per indicare le uscite di sicurezza", sottolinea Morabito.

"Eppure, il vicesindaco era a conoscenza di questo", aggiunge il consigliere, che stigmatizza il comportamento di Aimone, sottolineando di "aver agito in modo superficiale e irresponsabile. Come ha potuto concedere l’utilizzo di una struttura sapendo benissimo che quella struttura non rispettava le norme di sicurezza? Un privato cittadino, se non a norma, viene giustamente sanzionato e il Comune, che dovrebbe dare l’esempio, può invece comportarsi in questo modo?".





"Sull’episodio ho chiesto spiegazioni protocollando una missiva in Comune. Per tutta risposta, mi sono visto recapitare uno scritto della ditta che ha effettuato i lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione, che ha confermato come questi siano stati portati a compimento soltanto il 5 marzo. Ben dopo il sopracitato evento, dunque. Nonostante i sopralluoghi effettuati già a dicembre dal vicesindaco insieme alla ditta incaricata" - avverte Morabito - "L’amministrazione ha concesso l’utilizzo di un bene pur sapendo che questo era, di fatto, inagibile. Lo ribadisco: è un fatto di una gravità incredibile. Visto che per la scelta delle luci a led e l’attesa dei materiali non si è potuti intervenire prima di marzo, sarebbe bastato posticipare l’evento".