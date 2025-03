Sanremo Like Swim: successi nel Duathlon Cross, Amalberti Campione Italiano M4

Non solo nuoto: marzo, infatti, è tempo anche di Duathlon Cross per la Sanremo Like Swim, impegnata con due atleti ai campionati italiani di Triuggio (MB).

Il veterano Michele Bottini, alla prima esperienza nella nuova categoria S1, ha conquistato un ottimo ottavo posto confermando il suo valore e la sua costanza sul proscenio nazionale, ma la copertina di giornata va ad Emiliano Amalberti, trionfatore della M4.

A entrambi va il plauso dell’allenatore Omar Aschero, fresco della nomina di tecnico nazionale Triathlon Cross, già pronto però a preparare il prossimo appuntamento di maggio: il campionato italiano, appunto, di Triathlon Cross a Gavoi (NU).