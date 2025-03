Bordighera, ‘Un velo di grigio sulle palpebre - Lo sguardo delle divine', spettacolo da un'idea di Oliviero Corbetta

Sabato 5 Aprile 2025, Liberipensatori Paul Valéry andrà in scena alle ore 21.00 con “Un velo di grigio sulle palpebre”, in occasione dell’ultimo appuntamento della rassegna femminile “Winter in Winter 2025” promossa dall’Associazione Amici di Winter e in collaborazione con la Città di Bordighera.

Alle ore 21.00, il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana di via Regina Vittoria, 4 farà da cornice alle suggestioni - nello sterminato repertorio cinematografico - di quattro attrici-autrici che daranno a voce, in maniera originale e intima, alle grandi dive del passato.

“E mi raccomando, un velo di grigio sulle palpebre, prima di andare in scena!”, tra le preghiere di Vittorio De Sica al figlio Christian: un’ombra, appena una sfumatura, per rendere più sfuggente e misterioso lo sguardo dell’attore. Una grande lezione ispirata certamente dalle grandi interpreti che il celebre regista aveva avuto modo di conoscere: da Greta Garbo a Hedy Lamarr, da Marlene Dietrich a Vivien Leigh e Ava Gardner.

Un antico fascino che le attrici di “Un velo di grigio sulle palpebre” cercheranno in quegli sguardi ammalianti. Se è vero che lo sguardo non mente, saranno sincere le nostre autrici, oppure sarà proprio quel velo sugli occhi a consentire loro di creare quella zona sfumata che cela parte della verità?

Ingresso: €15.00

Info e prenotazioni:

tel. 333 615 5989

tel. 333 931 2979