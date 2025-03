Calcio giovanile. Tris della Juniores dell'Ospedaletti, i Giovanissimi Provinciali Under15 si prendono la vetta

Con il tris al Molassana la Juniores di mister Fabio Luccisano sale a quota 39 punti in classifica e aggancia così il quinto posto. Balzo in avanti anche per i Giovanissimi Provinciali Under15 che, grazie all’ampia vittoria in trasferta contro il Finale, salgono in vetta superando la Golfo Dianese.

Battuta d’arresto interna contro la Sanremese per gli Allievi Regionali Under16, mentre gli Allievi Regionali Under17 hanno strappato il pari sul campo dell’Olimpic.

Netta vittoria esterna, infine, per i Giovanissimi Provinciali Under14 contro il Riva Ligure nell’ultima giornata della regular season.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores Eccellenza

Ospedaletti - Molassana 3-1

Marcatori: Colucci, Mema, Angeli

Ospedaletti: 1 Sambito, 2 Mbithy, 3 Santarsiero, 4 Cascone, 5 Mema, 6 Materazzi, 7 Moglan, 8 Barbagallo, 9 Colucci, 10 Angeli, 11 Bucarelli

A disposizione: 12 Rondelli, 13 Coppola, 14 Raviola, 15 Tantan

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Olimpic - Ospedaletti 1-1

Marcatori: Cosenza

Ospedaletti: 1 Calipa, 2 Valente, 3 Hyka, 4 Kopliku, 5 Quartiere, 6 Pesce, 7 Urciuoli, 8 Turrini, 9 Borella, 10 Anzalone, 11 Cosenza

A disposizione: 13 Cuneo, 14 Condoluci, 15 Le Rose, 16 Micaroni, 17 Monti, 19 Rondelli

Allenatore: Leandro Di Franco

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Sanremese 1-2

Marcatori: Rahi

Ospedaletti: 1 Tamagno, 2 Sottocasa, 3 Cucinotta, 4 Laura, 5 Gullo, 6 Giordano, 7 Rahi, 8 Lupi, 9 Falcone, 10 Di Marco, 11 Morgana

A disposizione: 13 Schiavone, 14 Visconti, 15 Brozzoni, 16 Colella, 17 Magnoli

Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Provinciali Under15

Finale sq. B - Ospedaletti 1-13

Marcatori: Rinaldi (3), Colombi (3), Alemanno, Rodigari, Ghiacci (3), Guardiani, Modena

Ospedaletti: 1 Cascione, 2 Scialanca, 3 Spaggiari, 4 Gjatai, 5 Rodigari, 6 Guardiani, 7 Ghiacci, 8 Modena, 9 Colombi, 10 Alemanno, 11 Rinaldi

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Sinnona, 14 Ligato, 15 Vicari, 16 Traverso, 17 Cannarozzo

Allenatore: Ivan Miatto

Giovanissimi Provinciali Under14

Riva Ligure - Ospedaletti 0-6

Marcatori: Perato (2), Lanteri (2), Spano, Alioui R.

Ospedaletti: 1 Demarchi, 2 Laabioua, 3 Siffredi, 4 Alagna, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Oleastri Rodrigues, 8 Sismondini, 9 Spano, 10 Perato, 11 Alioui R.

A disposizione: 12 Loffredo, 13 Cavicchia, 15 Tagliatini, 17 Ragazzoni, 18 Abidi, 19 Lanteri

Allenatore: Marco Anzalone