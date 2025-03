Week End impegnativo per Tsukuri judo Ventimiglia alla Turin Cup. I risultati

Week End impegnativo per Tsukuri judo ventimiglia alla Turin Cup. I nostri atleti ponentini si sono messi in gioco alla prestigiosa competizione Turin cup dove si sono confrontati con atleti di un grande livello .

Andiamo al medagliere,

Oro : Trucchi Viola , Catassi Gabriele. Bronzo : Marchetta Samuele, Marchetta Pietr .

Settimo posto : Chicchiero Marco, Morsia Andrea, Bracali Samuele, Rustico Soraya, Mancarella Antonio.

"Siamo soddisfatti di come hanno lavorato i nostri ragazzi, consapevoli del lavoro che bisogna fare per migliorare. Come Tsukuri judo Ventimiglia crediamo fortemente nei valori che il Judo riesce a trasmettere, siamo orgogliosi dell'impegno che dimostrano ogni giorno i nostri atleti e le loro famiglie .adesso ci prepariamo per andare allo stage nazionale con la campionessa del mondo Odette Giuffrida e l'allenatore della nazionale femminile Francesco Bruiere, oltre ad altri docenti di spicco. Questi stage della durata di tre giorni permettono Di miglioraci e soprattutto di stimolare lo studio per la crescita".