Emergenza maltempo a Firenze, annullato l'evento FdI 'Spazio Cultura'

(Adnkronos) - A causa dell'emergenza maltempo in Toscana, l'evento "Spazio Cultura, valorizzare il Passato immaginare il futuro" organizzato a Firenze dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia della Camera dei deputati e del Senato, è stato annullato. Lo rende noto l'ufficio stampa di Fdi della Camera e del Senato.

L'iniziativa, una due giorni di lavori dedicati alla cultura a tutto tondo -beni archeologici, pittura, audiovisivi, ma anche danza, musica e teatro- era stata presentata in Sala Nassiriya, in Senato, dai due capigruppo del partito di maggioranza, Lucio Malan per il Senato, e Galeazzo Bignami, per la Camera. Con loro il responsabile dell'attuazione del programma di Fdi, Francesco Filini e il responsabile cultura del partito, Federico Mollicone.

Oltre a Mollicone, erano attesi gli interventi di Giovanni Donzelli deputato Fdi, responsabile dipartimento Organizzazione e Arianna Meloni, responsabile segreteria politica e adesioni di Fratelli d'Italia, moderati in sala da Davide Desario, direttore Adnkronos.

Avevano assicurato la loro presenza i ministri Luca Ciriani (rapporti con il Parlamento), Alessandro Giuli, titolare dei beni culturali e Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, al tavolo con i principali dirigenti di partito. Tra gli artisti annunciati invece c'erano i nomi di Mogol, presidente onorario della Siae, del direttore d'orchestra Beatrice Venezi e del cantautore Marco Masini, per la musica, declinata in tutte le sue accezioni.

Nell'evento dedicato al Cinema ('Il cinema e l'immaginario nazionale: raccontare l'italia attraverso il grande schermo') dovevano essere presenti, tra gli altri, Giampaolo Letta, vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Film, Federica Lucisano, produttrice cinematografica, il regista Federico Moccia e l'attore Giorgio Pasotti.