Mercato coperto di Ventimiglia, l’apertura torna in capo agli operatori come accadeva prima dell’incendio

Con un’ordinanza e un successivo decreto di incarico, firmati dal Sindaco Flavio Di Muro, il Comune di Ventimiglia ha rideterminato gli orari di carico e scarico della merce all’interno del Mercato Coperto, assegnando le operazioni di apertura e chiusura agli operatori stessi, come accadeva prima dell’incendio. Le operazioni di vendita continueranno però ad essere consentite in presenza degli operatori antincendio, in attesa dell’avvio dei corsi, programmati tra due settimane.

Da lunedì 10 marzo sarà quindi ripristinato il turno serale della Polizia Locale, anche in vista dell’arrivo della stagione estiva, al fine di garantire un maggior controllo del territorio dopo le ore 19.