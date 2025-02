Calcio giovanile: ampie vittorie per i Giovanissimi, cinque reti per il classe 2010 Rodigari

Il fine settimana delle formazioni giovanili dell’Ospedaletti si è chiuso con due vittorie e tre sconfitte.

La Juniores di mister Fabio Luccisano è stata superata in trasferta dal Celle Varazze, così come gli Allievi Regionali Under17, battuti dal Vado. Sconfitta interna, invece, per gli Allievi Regionali Under16 contro il Legino.

Ampia vittoria per i Giovanissimi Provinciali Under15 che hanno superato l’Andora anche grazie alle cinque reti messe a segno da Rodigari. Netta vittoria anche per i Giovanissimi Provinciali Under14 nel derby del Ponente contro il Ventimiglia.

Juniores Eccellenza

Celle Varazze - Ospedaletti 3-1

Marcatori: Bucarelli

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Santarsiero, 3 Petrullà, 4 Cascone, 5 Di Nicola, 6 Materazzi, 7 Colucci, 8 Coppola, 9 Touay, 10 Angeli, 11 Bucarelli

A disposizione: 12 Sambito, 13 Sartori, 14 Molinari, 15 Mbithi, 16 Barbagallo, 17 Tantan, 18 Raviola

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Vado - Ospedaletti 4-3

Marcatori: Turrini, Anzalone, Cosenza

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Grillo, 3 Pallanca, 4 Kopliku, 5 Kyka, 6 Pesce, 7 Urciuoli, 8 Turrini, 9 Di Marco, 10 Anzalone, 11 Cosenza

A disposizione: 12 Calipa, 13 Vinciguerra, 14 Cuneo, 15 Borella, 16 Le Rose, 17 Valente, 18 Condoluci, 19 Di Lauro, 20 Quartiere

Allenatore: Leandro Di Franco

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Legino 1-2

Marcatori: Rahi

Ospedaletti: 1 Tamagno, 2 Sottocasa, 3 Cucinotta, 4 Laura, 5 Magnoli, 6 Nasi, 7 Rahi, 8 Lupi, 9 Falcone, 10 Morgana, 11 Cimardi Bruzzone

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Brozzoni, 14 Schiavone, 15 Gullo, 16 Guardiani, 17 Zouggarh

Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Provinciali Under15

Ospedaletti - Andora 8-3

Marcatori: Rodigari (5), Colombi (2), Gjatai

Ospedaletti: 1 Cascione, 2 Scialanca, 3 Ghiacci, 4 Guardiani, 5 Gjatai, 6 Rodigari, 7 Rinaldi, 8 Sinnona, 9 Colombi, 10 Alemanno, 11 Ligato

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Di Martino, 14 Belvisi, 15 Modena, 16 Pomante, 17 Traverso, 18 Spaggiari, 19 Ambesi

Allenatore: Ivan Miatto

Giovanissimi Provinciali Under14

Ospedaletti - Ventimiglia 5-0

Marcatori: Lanteri, Aschero, Todaro, Asciutto, Tagliatini

Ospedaletti: 1 Loffredo, 2 Siffredi, 3 Todaro, 4 Ragazzoni, 5 Borella, 6 Burluni, 7 Tagliatini, 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Lanteri, 11 Alioui R.

A disposizione: 12 De Fabbio, 13 Caviglia, 14 Oleastri Rodrigues, 15 Asciutto, 16 Conoscenti, 17 Martelli, 18 Laabioua, 19 Alioui A., 20 Spanò

Allenatore: Marco Anzalone