Sanremo: furto di un portafogli su un'auto in corso Inglesi, l'appello di una 95enne per tre foto preziose

Subisce un furto dalla propria vettura e lancia un appello per ritrovare almeno tre fotografie preziose. E’ il caso che ci è stato segnalato da Elisabetta, una donna di Sanremo che si è vista rubare dall’auto, il portafogli della madre di 95 anni.

Il fatto è accaduto tra le 22 di lunedì e le 9.30 di ieri mattina in corso Inglesi a Sanremo, all’altezza del civico 38 dove l’auto era parcheggiata. I malviventi hanno rotto il finestrino, rubando il portafoglio della madre che era caduto dietro al posto passeggero: “Non me ne sono accorta – ci ha detto Elisabetta - è la prima volta che mi capita ma è bastata”.

La proprietaria del portafogli è una donna di 95 anni e all'interno teneva, oltre ai documenti e alla carta bancomat, tre fotografie preziose per lei e per la figlia: “Due in particolare – prosegue Elisabetta - perchè le uniche della sua adolescenza. Una scattata nell'estate del 1943 e una subito dopo la guerra. Lei ogni tanto se le guardava o le faceva vedere, fiera della sua giovinezza. Quelle due foto nutrivano i suoi ricordi”.

Quando la figlia le ha detto che le avevano rubato il portafogli, la prima cosa che ha chiesto è stata proprio “E le mie foto?". La donna ha pianto solo per le sue foto: “Vederla piangere così mi ha fatto veramente male – termina Elisabetta – e la Polizia ci ha riconsegnato nelle ultime ore la carta di identità, non sappiamo ancora dove trovata. Credo che il ladro non se ne faccia niente di tre fotografie (una terza ritrae la mamma di mia mamma, da giovane) ma, per mia madre valgono una vita”.

Elisabetta ci ha scritto sperando che qualcuno possa trovare un portafoglio color tortora piuttosto usato con delle foto dentro di una ragazza del 1943, Angela, e della sua giovane mamma e, magari, portarle ad un corpo di polizia. “Se qualcuno le trovasse – conclude la donna - lo prego di perdere un po' di tempo e consegnarle ad un agente. Mia madre saprà ringraziare”.