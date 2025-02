“Wine is pleasure: bevi giusto, bevi ligure”, l’iniziativa di Fipe Confcommercio di Imperia e Rete di Imprese Vite in Riviera, sbarca al Festival di Sanremo

L’idea, nata per favorire un consumo consapevole del vino al ristorante, con la possibilità di portare a casa la bottiglia non completamente consumata, è stata presentata nel lounge Siae-Rai-Fipe in piazza Borea D'Olmo, alla presenza del Presidente provinciale Fipe Confcommercio Enrico Calvi Salvo e del presidente zonale della Confcommercio di Sanremo, consigliere Fipe provinciale, Andrea Di Baldassare.

Nei bar, ristoranti e vinerie aderenti all’iniziativa, il cliente che ordina una bottiglia di vino potrà portarla con sé in un’apposita e comoda borsetta per completare l’esperienza a casa. Un modo semplice, simpatico ed originale, per salvaguardare la diffusione dei vini tipici locali e al tempo stesso garantire sicurezza e anche maggior serenità alla clientela. Partner dell’iniziativa è M.G.S Carta, azienda di vendita all’ingrosso di imballaggi alimentari, con sede a Chiusanico.

Spiega Enrico Calvi Salvo, presidente Fipe Confcommercio Imperia: “Siamo lieti di portare il nostro messaggio, legato alla convivialità della ristorazione e del bere un buon bicchiere di vino del territorio, anche al Festival di Sanremo. Cogliamo l’occasione di questa vetrina di rilievo per ribadire l’importanza di guardare a un equilibrio fra il piacere e la sicurezza, promuovendo la nostra iniziativa, che offre la possibilità ai nostri clienti di portare a casa la bottiglia che non hanno terminato”.

Sottolinea Andrea Di Baldassare presidente zonale Confcommercio di Sanremo e consigliere provinciale Fipe: “Confcommercio è ormai impegnata da anni in iniziative che abbiano la capacità di portare il Festival e l’immagine di Sanremo anche al di fuori dei confini cittadini. Anche la presentazione, in una così autorevole vetrina, dell’iniziativa di Fipe Confcommercio e Vite in Riviera rientra in questo percorso e ci offre l’opportunità di dare un servizio in più alla nostra clientela in questo momento così particolare e di rilievo. Cogliamo quindi l’occasione per augurare un buon Festival a tutti i nostri ospiti e anche alle imprese impegnate in questi giorni ad offrire un biglietto da visita qualificante del territorio e dei suoi prodotti”.