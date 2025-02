Piatto del Festival 2025: questa sera Casa Artusi firma il nuovo piatto dell’iniziativa enogastronomica CNA legata al Festival di Sanremo

Sanremo si prepara a vivere un’edizione straordinaria della Settimana Enogastronomica del Festival, l’iniziativa ideata e organizzata da CNA Imperia che coniuga la grande tradizione culinaria italiana con l’evento musicale più atteso dell’anno. Dopo il successo dello scorso anno, il Piatto del Festival si arricchisce di nuove collaborazioni d’eccellenza, coinvolgendo alcuni dei nomi più prestigiosi della cucina italiana.

Protagonista del Piatto del Festival 2025 sarà Casa Artusi, il primo centro di cultura gastronomica dedicato interamente alla cucina domestica italiana. Situata a Forlimpopoli, città natale del celebre gastronomo Pellegrino Artusi, Casa Artusi preserva e promuove le tradizioni culinarie italiane attraverso la sua scuola di cucina, un ristorante, una biblioteca e un museo. Il suo obiettivo è valorizzare la cucina di casa come espressione autentica della cultura italiana, in linea con l’opera di Artusi, La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene, che raccoglie 790 ricette provenienti da diverse regioni d’Italia.

Quest’anno, Casa Artusi presenterà il piatto ufficiale dell’evento: “Maiale arrostito al latte N°551 aromatizzato alla lavanda Imperia”, una ricetta selezionata e reinterpretata dallo chef Matteo Milandri per esaltare la qualità degli ingredienti e il connubio tra tradizione e innovazione. Il piatto sarà il nuovo simbolo gastronomico della Settimana Enogastronomica e promette di regalare un’esperienza culinaria unica, capace di raccontare i sapori autentici del territorio italiano.

Lo chef Matteo Milandri afferma: "L’individuazione di una ricetta tra le 790 dell’Artusi che rispettasse da un lato la facilità di reperibilità della materia prima e dall’altro consentisse di valorizzare un ingrediente sui generis come la lavanda, è stata una sfida che abbiamo raccolto con entusiasmo. Siamo certi che il contrasto inedito tra la dolcezza della crema di latte aromatizzata alla lavanda e la sapidità della carne lasceranno i commensali piacevolmente soddisfatti!".

Mentre il Risotto Sanremo con Gambero Rosso e Fiori di Nasturzio, firmato da Enrico Derflinger e Filippo Sinisgalli, continua a conquistare ristoranti in tutta Italia e all’estero, il Piatto del Festival 2025 segna una nuova tappa nella crescita dell’iniziativa. Dopo l’edizione del 2024, che ha visto il coinvolgimento dello chef stellato Paolo Griffa con il suo dessert “Nel Giardino dei Fiori di Sanremo”, quest’anno il testimone passa a Casa Artusi, con un piatto ispirato alla cucina domestica italiana e alla valorizzazione degli ingredienti di qualità.

Il Segretario di CNA Imperia, Luciano Vazzano, sottolinea: "Il Piatto del Festival rappresenta un'occasione unica per valorizzare la nostra tradizione culinaria in un contesto internazionale come il Festival di Sanremo. La collaborazione con realtà prestigiose come Casa Artusi e l'utilizzo di ingredienti locali di alta qualità testimoniano il nostro impegno nel promuovere le eccellenze del territorio. La Cena di Gala del 9 febbraio sarà un momento speciale per celebrare questa sinergia tra musica e gastronomia".

L’avant-première del Piatto del Festival si terrà questa sera, presso il Living Garden Hub, la nuova location esclusiva con vista mozzafiato sul mare, dove Casa Artusi presenterà ufficialmente il nuovo piatto in occasione di una Cena di Gala. L’evento vedrà la partecipazione di stakeholder, istituzioni e professionisti del settore, oltre alla presenza di aziende del territorio che supportano l’iniziativa.

Il progetto, supportato da Gruppo MoreNews e CNA Imperia, rappresenta un’occasione unica per valorizzare la gastronomia ligure in un contesto internazionale come il Festival di Sanremo. L’evento vede la collaborazione di Frantoio Sant’Agata di Oneglia, Centro Latte Faraldi, Latte Alberti, Tanagrina, Pasta Morena, Yogurt Puro e Ravera Bio, realtà locali che condividono la filosofia di qualità e tradizione.

Durante tutta la Settimana Enogastronomica, il Living Garden Hub ospiterà incontri, talk e showcooking con esperti del settore, oltre al format “SanreMix - Esplorando il Festival”, uno spazio dedicato a interviste e approfondimenti con protagonisti della kermesse musicale.

L’evento sarà seguito in esclusiva da QN Quotidiano Nazionale, che racconterà ogni dettaglio attraverso reportage e aggiornamenti live sul sito ufficiale quotidiano.net/sanremo.