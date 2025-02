Ventimiglia, stranieri consumano bevande alcoliche su area pubblica: fermati dalla polizia locale

Consumano bevande alcoliche su un'area pubblica, violando l'ordinanza emessa dal sindaco Di Muro e disturbando la quiete pubblica dei residenti, e così vengono fermati dalla polizia locale. E' successo in serata in via Biamonti, ex via privata Firenze, a Ventimiglia.

Il personale del comando della polizia locale, nella serata odierna, ha contestato a due persone, entrambe extracomunitari, il consumo di bevande alcoliche su area pubblica. I due soggetti, uno era nigeriano mentre l'altro era della Costa D'Avorio, senza fissa dimora e senza alcun documento di identificazione sono stati portati nel locale commissariato di Polizia di Stato per le procedure di foto segnalamento.