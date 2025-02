La ricerca di TeamSystem: boom dell’AI all’interno delle aziende

La ricerca di TeamSystem “Com’è cambiato e come sta cambiando il ruolo dell’HR”, basata sul McKinsey 2024 Global Survey on AI, evidenzia un aumento significativo nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il 65% delle organizzazioni ha integrato almeno una funzione aziendale con questa tecnologia, rispetto al 33% registrato nel 2023. Un dato che conferma il ruolo chiave delle HR nella trasformazione digitale delle imprese.

AI e HR: una sinergia per innovare

L’uso dell’AI nelle Risorse Umane non si limita a semplificare le attività operative, ma introduce strumenti avanzati che migliorano la gestione dei talenti, riducono il turnover e limitano i bias nei processi di selezione.

“Grazie ai big data, oggi possiamo anticipare tendenze complesse, rendendo più semplici i processi e migliorando le relazioni umane in azienda”, afferma Donatella Isaia, Group Chief People & Culture Officer di TeamSystem, azienda italiana leader nello sviluppo di soluzioni digitali.

Il nuovo ruolo delle HR nella trasformazione digitale

Grazie all’automazione offerta dall’AI, le HR possono dedicarsi a ciò che conta davvero: ascoltare, comprendere e costruire ambienti lavorativi inclusivi.

Come sottolinea Isaia: “L’AI non sostituirà mai l’aspetto umano, ma consente ai professionisti HR di liberare risorse, focalizzandosi su relazioni significative e strategie per la crescita delle persone”.

TeamSystem e l’innovazione nelle HR

TeamSystem si distingue per l’adozione di un ecosistema tecnologico che integra AI e big data, migliorando processi come il recruiting e la formazione. Con il programma “Digital Matters”, l’azienda punta a rafforzare le competenze digitali dei dipendenti, promuovendo un apprendimento continuo e orientato al futuro.

HR e AI: una trasformazione tecnologica e umana

L’introduzione dell’intelligenza artificiale nel settore HR trasforma le Risorse Umane in un centro strategico per la crescita aziendale. Con strumenti in grado di monitorare il benessere dei dipendenti e ottimizzarne la gestione, le HR si preparano ad affrontare le sfide future con un approccio bilanciato tra innovazione tecnologica e centralità delle persone.