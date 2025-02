Ultimi 2 week end vincenti per le compagini della ASD Pallamano Ventimiglia

Continua la marcia vincente dei ragazzi della Pallamano Ventimiglia. Ecco le parole della Presidente Paola Nanni: "Non posso che essere molto felice per l'andamento delle 2 ultime partite dei miei ragazzi, sia per gli UNDER 15 nel campionato francese che per gli UNDER 16 nel campionato italiano di area. I primi hanno disputato sabato scorso lo scontro, ospiti a VILLEFRANCHE, vincendo di larga misura 15-33. Gli under 16 invece hanno portato a casa una vittoria al cardiopalma 36-32 contro la squadra dell'EXES - Pinerolo Partita giocata in casa il 25 gennaio

In entrambe le partite, si sono notati importanti progressi, da un punto di vista tecnico, con qualche dettaglio da migliorare, ma soprattutto mentale. Nonostante alcuni brevi momenti di calo fisico, i ragazzi sono riusciti a riprendersi immediatamente mettendo a segno bellissimi goal, spesso frutto di un ragionato gioco di squadra. Ed è proprio questo l'obiettivo sul quale la squadra sta lavorando, sotto la regia del coach Massimo Agnese, e dei suoi collaboratori. Abbiamo alcuni atleti che hanno affinato un tiro anche da fuori area, imprendibili, ma quando il goal è frutto del gioco di tutti, la vittoria è ancora più bella e soddisfacente. I leoncini stanno rapidamente crescendo e vederli in campo diventa sempre più esaltante; bravissimi tutti!"