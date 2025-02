Sanremo da indossare: i calzini da collezione a tema Festival

Il Festival di Sanremo può essere guardato, può essere ascoltato e adesso può anche essere indossato: da qualche giorno infatti alcuni alcune catene di supermercati in Italia hanno lanciato una promozione in cui, con una spesa minima di 15 euro, è possibile acquistare in promozione dei calzini di cotone a tema.

Si tratta di calze sportive bianche sopra le quali vengono riportate in coppia alcune celebri frasi legate alla kermesse: dai grandi classici come "Perchè Sanremo è Sanremo" a quelle che hanno segnato l'epoca social, come "Dirige l'orchestra Beppe Vessicchio". I calzini sono acquistabili nei supermercati appartenenti ai gruppi Pam, Cadoro, Famila, Family Market, Galassia, Gross, Il Centesimo, Italmakk, Max, Maxisconto, Mercatò, Pewex, Dok, Pim, Ipercarni, A&O, al costo di 1,99 euro a fronte di una spesa minima di 15 euro. Sarà possibile ottenerli fino al 15 febbraio e fino a esaurimento scorte.

I calzini sono disponibili in sei varianti e la domanda è: qualcuno riuscirà a collezionarli tutti?