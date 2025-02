Una maxi torta all'inaugurazione di Casa Sanremo che non è passata inossoervata a Carlo Conti: "Mizzica che torta!"

Il taglio della maxi torta inaugurale di Casa Sanremo, svoltosi ieri pomeriggio, è stata affidata a Carlo Conti, assieme al padrone di Casa Vincenzo Russiello. A realizzarla, la Pasticceria ‘Mizzica Specialità Siciliane’.

“È stata veramente una soddisfazione realizzare la torta inaugurale in coincidenza del 18° Anno di Casa Sanremo – dichiarano dall’azienda Mizzica -, una torta che si tinge di Sicilia, grazie all’esperienza maturata dalla nostra azienda che conta ben 4 store in Abruzzo, esattamente a Pescara, Chieti, Francavilla al Mare e Montesilvano, e 1 in Sicilia, nella splendida Taormina in Via Apollo Arcageta 13".

"Sono stati i nostri Maestri pasticceri che hanno portato i sapori unici della Sicilia, con crema al pistacchio, pan di Spagna alla vaniglia e un favoloso decoro di fiori freschi e pistacchio di Sicilia, cosi da far impazzire i palati degli addetti ai lavori dell'evento canoro più famoso d'Italia. Infatti dal 2 al 15 febbraio i nostri Maestri pasticceri allieteranno i palati nei nostri amati artisti sanremesi con la famosa pasticceria e rosticceria Siciliana! Allora vi aspettiamo da oggi e per tutta la settimana Sanremese in tutti gli eventi di Casa Rai e Casa Sanremo con le specialità targate ‘Mizzica Specialità Siciliane’.”.



Mizzica Specialità Siciliana nasce nel 2015 da Claudio Paratore e Salvo Pignataro entrambi Siciliani e da allora hanno portato le prelibatezze culinarie Siciliane in giro per il mondo e vogliono continuare a farlo, con l’aiuto di altri imprenditori Italiani e stranieri che lo vorranno grazie all’apertura del ramo Franchising che l’azienda ha predisposto, così da portare in alto la tradizione culinaria Sicula.