Calcio. Serie D, la Sanremese incassa una pesante "manita": il Ligorna vince 5-1

LIGORNA-SANREMESE 5-1

MARCATORI: 10' pt M. Piredda (L), 13' pt G. Gagliardi (S), 17' pt M. Cericola (L), 42' pt D. Tussellino (L), 16' st E. Grosso (L), 19' st S. Licco (L)

LIGORNA 1922 (3-5-2): E. Bodrato, F. Danovaro, E. Grosso, P. Scannapieco (↓ 29' st), A. Bacigalupo, L. Miracoli, M. Cericola, L. Dellepiane (↓ 29' st), M. Piredda (↓ 33' st), P. Vassallo (↓ 17' st), D. Tussellino (↓ 17' st). A disposizione: G. Gentile, R. Lurani (↑ 29' st), S. Botta (↑ 33' st), D. Ghinassi (↑ 29' st), S. Moramarco, M. Traverso, R. Tassotti (↑ 17' st), A. Murgia, S. Licco (↑ 17' st). All: Pastorino

SANREMESE CALCIO (3-4-2-1): F. Maffi, S. Bregliano, A. Toma, G. Gagliardi (↓ 31' st), R. D'Antoni (↓ 18' st), M. Monticone, L. Raggio (↓ 17' st), A. Lohmatov (↓ 8' st), M. Jebbar, A. Gulli (↓ 8' st), T. Rimondo. A disposizione: O. Bohli, D. Vitale, A. Cesari (↑ 17' st), N. Nervino, M. Di Fino, A. Grancara (↑ 31' st), A. Burlandi (↑ 8' st), A. Pinotti (↑ 18' st), S. Andreis (↑ 8' st). All: Scalise.

È notte fonda per la Sanremese. I matuziani tornano dalla trasferta contro il Ligorna con una manita pesante sul groppone: finisce 5-1 per i genovesi, a nulla è servito il momentaneo pareggio di Gagliardi. La classifica resta sì invariata rispetto a domenica, ma per questo i biancazzurri devono ringraziare il Fossano, che bloccando nel finale la Vogherese sul pari permettono ai matuziani di restare tre lunghezze sopra i playout, ma un ko di queste proporzioni rischia di lasciare pesanti strascichi. Il rischio di piombare in zona playout si fa sempre piu concreto.

Capitan Simone Bregliano non nasconde la situazione preoccupante: "Oggi è stato uno scempio. È vero che siamo stati in partita per 20 minuti, però dopo il 3-1 nel secondo tempo si è spenta la luce. Dobbiamo farci tutti un esame di coscienza, a partire da me che sono il più "vecchio" per arrivare fino ai giovani, e capire che le prossime 5-6 partite saranno decisive. Già con Borgaro e Oltrepò sono due scontri diretti che non possiamo sbagliare. Dobbiamo raggiungere il prima possibile quota 40, non so in che modo, ma dobbiamo ricominciare a fare punti".

Giorgio Gagliardi è dello stesso avviso: "Oggi il dito va puntato contro di noi, che in campo non ci abbiamo messo la fame, forse qualcuno non ha capito in che situazione ci troviamo. Bisogna rimboccarci le maniche e tirare fuori qualcosa di più".

Anche Mattia Monticone ha parlato nel post partita: "Dobbiamo farci tutti un esame di coscienza anche quando saremo da soli a casa. Poi parleremo tra di noi nello spogliatoio per cercare di mettere a posto alcune cose, per fortuna pensare al Borgaro ci darà modo di non pensare piu a questa sconfitta".