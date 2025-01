Italia Under 17, Francesco Bellone convocato per due amichevoli con la Spagna

Continuano ad arrivare ottime notizie per i giovani talenti della provincia di Imperia. Dopo un'ottima prima parte di campionato, il bomber rossoblù continua a mostrare a tutti le sue qualità. Qualità che non sono passate inosservate neanche a Mister Favo, selezionatore della nazionale Under 17. In vista della seconda fase di qualificazione dei Campionati europei, dove l’Under 17 è campione in carica, il CT ha convocato 22 ragazzi tra cui il nostro Francesco Bellone classe 2008 del Genoa. Amichevoli per preparare il girone che affronterà dal 19 al 25 marzo in Croazia. Le vincitrici dei sette gironi raggiungeranno l’Albania per la fase finale dal 19 maggio al 1 giugno.

Le partite si disputeranno il 21 gennaio ore 14.30 e il 23 gennaio ore 11 a Coverciano e saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro Tv.

«Il raduno è iniziato lunedì 20 , i ragazzi si sono trovati presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano - commenta orgoglioso Stragapede -. Francy sta mettendo impegno e sacrifico al primo posto , continua ad allenarsi con molta umiltà e domenica dopo domenica si è conquistato con i suoi 9 goal e 5 assist le attenzioni dello staff tecnico azzurro. ‘Mister la maglia azzurra è un sogno che continua’, mi ha detto il ragazzo per telefono. Sono convinto che questo sogno possa solo continuare, gli ho risposto. In bocca al lupo a Francesco orgoglio della nostra provincia».